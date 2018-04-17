Düz dünya fanatikleri resmen çıldırdı!

Düz Dünya Derneği Kurucu Başkanı Doğukan Özkan, dünyanın küre şeklinde olduğuna ilişkin görüntülerin bilgisayar efekti olduğunu belirterek, dünyanın gerçekten küre olduğunu kanıtlayana 50 bin lira para ödülü vereceklerini söyledi.

Dünyayı saran düz dünya çılgınlığı, Türkiye'de de her geçen gün yayılıyor. 13 Şubat 2018 tarihinde Düz Dünya Derneği'ni kuran Özkan, “Daha önce 10 bin lira para ödülü vereceğimi söylemiştim şimdi de bu ödülü 5 katına çıkartıyorum. Bana dünyanın döndüğünü ve küre olduğunu kanıtlayabilene 50 bin lira vereceğim. Parayla gösteriş yapmayı sevmiyorum ama bunu göstermek zorundayım” diye konuştu.

Dünyanın geoit, elips veya basık olmadığını savunan Özkan, “Gerçek diye gösterdikleri fotoğraflar ve videolar hepsi bilgisayar ürünü. Hepsi bir görsel efektten ibaret. Teknoloji o kadar ileri seviyedeki Mars'a bile gidiyoruz, araç gönderiyoruz, aya gittik, uzayda diğer galaksilerin görüntülerini çekebiliyoruz ama gel gelelim ki dünyanın gerçek bir resmi yok. Uluslararası Uzay İstasyonu (İSS) bu kadar yükselebiliyor, dünyanın bir parçasını görüyorsa, eğer bu kadar yükselebiliyorsa daha yükseğe çıksın ve oradan görüntülesin. Tüm dünyanın gerçekten dönüp dönmediğini ve gerçek görüntüsünü bir şekilde gösterebilir. Mars'a gidiyoruz, uzayı geziyoruz, aya çıkabiliyorsak, böyle bir teknolojimiz varsa dünyanın gerçek bir görüntüsü neden yok?” ifadelerini kullandı.

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