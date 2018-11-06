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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Buse ÖZEL/İSTANBUL, (DHA)
06.11.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Duygu dolu anlar... Tek tek kalbini dinlediler

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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi... İliya Zhekov, geçen yıl Türkiye’de geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından komaya girdi, beyin ölümü gerçekleşti. 26 yaşındaki gencin ailesi, hayatlarının en zor kararını alarak, oğullarının organlarını bağışladı. Türkiye'de bir Türk kızı ile nişanlı olan Zhekov’un kalbi 27 yaşındaki Hakan Ok’a nakledildi. Bir yıldır evlat acısı yaşayan anne, Türkiye’ye gelerek bir çocuk babası Ok ile buluştu ve oğlunun kalbinin atışlarını dinledi. “Oğlumun çok iyi bir kalbi vardı" diyen anne Plamena Zhekova gözyaşları içinde “Bağışladığımız ilk günden beri, bu tanışmayı kabul etmeleri için dua ettim" dedi.

Babası gibi avukat olan İliya Zhekov, 2017 yılının Mayıs ayında aniden rahatsızlandı. Beyninde tümör olduğunu öğrenen genç, ameliyat için Türkiye'ye geldi. Ameliyatın ardından iyileştiği ve normal hayatına devam edebileceği söylenen gence, ilaçlı MR ile görüntüleme yapıldı. MR 40 gün sonra tekrarlandı ancak ikinci görüntülemede Zhekov’un vücudu ilaca tepki verdi. İliya Zhekov beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Zhekov’un tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Aile, doktorlara organ bağışı yapmak istediklerini söyledi. Doktorların da onayıyla baba Boyan Zhekov, "Hayatımın en zor imzası" dediği oğlunun organlarını bağışladığını gösteren imzayı attı.

KALBİ, 7 AYDIR YOĞUN BAKIMDA OLAN TÜRK GENCE NAKLEDİLDİ

İliya Zhekov'un kalbi, 7 aydır yoğun bakımda organ bekleyen Hakan Ok'a nakledildi. Aradan 1 yıl geçti. Oğlunun kalbinin nakledildiği genci merak eden anne Plamena Zhekova’nın bu isteği doktorları tarafından Hakan Ok’a iletildi. Daha önce bir güvenlik şirketinde bir süre çalışan Ok’un da kabul etmesi üzerine anne, eşi ve küçük oğluyla İstanbul’a geldi. Aile, Hakan Ok ile kalp nakli ameliyatının gerçekleştiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buluştu.

STETOSKOPLA OĞLUNUN KALBİNİ DİNLEDİ

Anne Plamena Zhekova, karşısında Hakan Ok’u görünce gözyaşlarını tutamadı. Stetoskopla oğlunun kalp atışlarını dinleyen acılı anne, "Bağışladığımız ilk günden beri bu tanışmayı kabul etmeleri için dua ettim" diyerek, "Benim genç, yakışıklı bir oğlum vardı ve sapasağlam gitti. Bağışın ilk gününden beri alıcıyı çok merak ediyordum. Onların sağlığı için her gün dua ettim. Dualarım sonucunda onların da sağlıklı olacağından ve bir gün karşılaşacağımızdan emindim. Oğlumun beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendiğimizde doktorlara bu kararı biz önerdik" şeklinde konuştu.

'OĞLUMUZUN ÇOK 'İYİ' BİR KALBİ VARDI'

Oğlundan Hakan Ok’a sadece 'iyilik' geçmiş olabileceğini söyleyen baba Boyan Zhekov da "Oğlumuzdan çok iyi şeyler aldığını düşünüyoruz çünkü oğlumuzun çok iyi bir kalbi vardı. O çok iyi bir insandı. Organ bağışı için dini ya da kültürel açıdan hiçbir engel yok. Organ bağışı teşvik edilmeli" dedi.

'ORGAN BEKLEYEN BİRÇOK ARKADAŞIMI KAYBETTİM AMA BEN ŞANSLIYDIM'

Organ beklerken zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını belirten 27 yaşındaki Hakan Ok ise "Her şeyden önce ailemi düşünüyordum. Bir çocuğum ve eşim var. Bu bekleyiş çok zor geçti. O yüzden organ bağışı çok önemli. Organ bekleyen birçok arkadaşımı kaybettim. Ben şanslıydım ve nakil oldum. Organ bağışı yapan aileye minnettarım. Bana yeniden bir hayat verdiler" diye konuştu.

'TÜRK DOKTORLARI ORGAN NAKLİNDE BAŞARILI ANCAK BAĞIŞ SAYISI AZ'

Türkiye'deki kalp nakil ameliyatlarının yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştirildiği ve 2018 yılı içerisinde 26 kalp nakli ameliyatının yapıldığı İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, 3-9 Kasım tarihleri arasının Organ Bağışı Haftası olduğuna dikkat çekerek, organ naklinin önemine vurgu yaptı. Başhekim Kırali, Hakan Ok’un sağlığının son derece iyi olduğunu belirterek, “Türk doktorları nakil ameliyatlarında dünyaya oranla oldukça başarılı. Ancak bağış yetersizliğinden dolayı birçok hasta hayatını kaybediyor. Türkiye genelinde 2018 yılında yapılan kalp nakli ameliyatı sayısı yaklaşık 70. Bu sayı oldukça az. Bu rakamın 200-300 olmasını isterdik" dedi.

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