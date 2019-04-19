Duygu Asena ölüm yıl dönümünde kitaplarından alıntılarıyla anılıyor
Kadın haklarını savunduğu kitaplarıyla tanınan Duygu Asena, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Ünlü arama motoru Google’ın da doodle tasarımı ile hatırlattığı Duygu Asena ölüm yıl dönümünde kitaplarından alıntıları ve sözleriyle anılıyor. İşte, Duygu Asena’nın kitapları ve en çok paylaşılan sözlerinden derlemeler.
Kadının Adı Yok kitabıyla milyonlarca okurun sevgisini kazanan ve bir yıl içinde 40 baskı yaparak rekor kıran Duygu Asena’ nın diğer kitapları ve sözlerini derledik.:
"Güçlü olmalısınız, kendi gücünüze inanmalı ama gerçekten güçlü olmak için çabalamalısınız."
"Dayak cennetten çıkmamıştır, kimsenin vurduğu yerde gül bitmez, kızını dövmeyen dizini de dövmez."
"Dostluk da, saygı da eşitlikle olur, anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok."
"İnsan yaşamında eksik olanı, 'her şey' sanıyor."
"Bunca yıllık yaşamımda bir tek şunu öğrendim. Şu reçeteyi; mutlu olmadığın ortamdan kaç git. Bunun için de güçlü ol, kendi kendine yet."
"Susma konuş, içine atma, parantezleri kaldır yaşamından."
"İnsanın hayatında onun yerine karar verecek birisi olmayınca gerçek gücü ortaya çıkıyor."
"Biz artık büyüdük, istediği kadar dirensin, direnemiyor; çünkü biz büyüyoruz ama onlar yaşlanıyor!"
“Kimse kimseden bir şeyler istememeli ,beklememeli. Hele değişmesini hiç. Bilmiyor musun ki ben değişirsem, senin sevdiğin ben değilimdir artık ve sonra beni sevmezsin.”
“Özgür ve bağımsız olmak için, bir canlı, bir tek canlı bile olmamalı mı insanın yaşamında? Özgürlüğün bedeli bu mu? Bu, yalnızlık mı?”
“Bir şeyi daha öğrendim: birisini zorlarsan, en doğal isteklerine karşı çıkarsan, "Hayır" dersen, o iş o birisi için çok büyük önem kazanıyor. Yapacağım diye sonuna kadar gidiyor.”
“Yaşa yalnızca yaşa, yaşadıklarından tat al, olur olmaz şeyler için dertlenme.”
"Artık hiçbir şey için savaşmayacağım. Artık yaşam boyu mutlu olamayacağımı biliyorum. "
“Bencil olmamak için yaşam boyu özveride bulunmak, hep kendinden vermek, onlar ne istiyorsa, öyle yaşamak gerekiyorsa.. Ben bencil olacağım..”
Sırasıyla kitapları
Kadının Adı Yok, 1987
Aslında Aşk da Yok, 1989
Kahramanlar Hep Erkek, 1992
Değişen Bir Şey Yok, 1994
Aynada Aşk Vardı, 1997
Aslında Özgürsün, 2001
Aşk Gidiyorum Demez, 2003
Paramparça, 2004
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