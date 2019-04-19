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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Duygu Asena ölüm yıl dönümünde kitaplarından alıntılarıyla anılıyor

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Duygu Asena ölüm yıl dönümünde kitaplarından alıntılarıyla anılıyor

Kadın haklarını savunduğu kitaplarıyla tanınan Duygu Asena, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Ünlü arama motoru Google’ın da doodle tasarımı ile hatırlattığı Duygu Asena ölüm yıl dönümünde kitaplarından alıntıları ve sözleriyle anılıyor. İşte, Duygu Asena’nın kitapları ve en çok paylaşılan sözlerinden derlemeler.

Kadının Adı Yok kitabıyla milyonlarca okurun sevgisini kazanan ve bir yıl içinde 40 baskı yaparak rekor kıran Duygu Asena’ nın diğer kitapları ve sözlerini derledik.:

"Güçlü olmalısınız, kendi gücünüze inanmalı ama gerçekten güçlü olmak için çabalamalısınız."

"Dayak cennetten çıkmamıştır, kimsenin vurduğu yerde gül bitmez, kızını dövmeyen dizini de dövmez."

"Dostluk da, saygı da eşitlikle olur, anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok."

"İnsan yaşamında eksik olanı, 'her şey' sanıyor."

"Bunca yıllık yaşamımda bir tek şunu öğrendim. Şu reçeteyi; mutlu olmadığın ortamdan kaç git. Bunun için de güçlü ol, kendi kendine yet."

"Susma konuş, içine atma, parantezleri kaldır yaşamından."

"İnsanın hayatında onun yerine karar verecek birisi olmayınca gerçek gücü ortaya çıkıyor."

"Biz artık büyüdük, istediği kadar dirensin, direnemiyor; çünkü biz büyüyoruz ama onlar yaşlanıyor!"

“Kimse kimseden bir şeyler istememeli ,beklememeli. Hele değişmesini hiç. Bilmiyor musun ki ben değişirsem, senin sevdiğin ben değilimdir artık ve sonra beni sevmezsin.”

“Özgür ve bağımsız olmak için, bir canlı, bir tek canlı bile olmamalı mı insanın yaşamında? Özgürlüğün bedeli bu mu? Bu, yalnızlık mı?”

“Bir şeyi daha öğrendim: birisini zorlarsan, en doğal isteklerine karşı çıkarsan, "Hayır" dersen, o iş o birisi için çok büyük önem kazanıyor. Yapacağım diye sonuna kadar gidiyor.”

“Yaşa yalnızca yaşa, yaşadıklarından tat al, olur olmaz şeyler için dertlenme.”

"Artık hiçbir şey için savaşmayacağım. Artık yaşam boyu mutlu olamayacağımı biliyorum. "

“Bencil olmamak için yaşam boyu özveride bulunmak, hep kendinden vermek, onlar ne istiyorsa, öyle yaşamak gerekiyorsa.. Ben bencil olacağım..”

Sırasıyla kitapları

Kadının Adı Yok, 1987
Aslında Aşk da Yok, 1989
Kahramanlar Hep Erkek, 1992
Değişen Bir Şey Yok, 1994
Aynada Aşk Vardı, 1997
Aslında Özgürsün, 2001
Aşk Gidiyorum Demez, 2003
Paramparça, 2004

 

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