Duyan koştu! 1'i ağır, 4 yaralı var...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDuyan koştu! 1'i ağır, 4 yaralı var...
GeriGündem Duyan koştu! 1'i ağır, 4 yaralı var...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Mesut MADAN/DHA
11.08.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Duyan koştu! 1'i ağır, 4 yaralı var...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duyan koştu! 1'i ağır, 4 yaralı var...

Burdur'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çine köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Ağlasun yönüne giden Ali Altınsoy (30) yönetimindeki 15 AB 428 plakalı beton mikseri, şerit ihlali yapan karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Hüseyin Çelik yönetimindeki traktöre çarpmamak için direksiyonu kırınca, ağaçlık alana yan yattı. Hüseyin Çelik, traktörü yol ortasında hiçbir önlem almadan park edip Ali Altınsoy'un durumuna bakmaya gitti.

Bu sırada Taşkapı köyünden Çine köyü yönüne giden Yusuf Aktaş'ın (39) kullandığı 32 LS 583 plakalı otomobil, ışık donanımı olmayan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada mikseri sürücüsü Ali Altınsoy ile otomobilin sürücüsü Yusuf Aktaş ile otomobildeki eşi Serpil Aktaş (39) ve kızı Rabia Aktaş (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Serpil Aktaş buradaki müdahaleden sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Traktör sürücüsü Hüseyin Çelik jandarma tarafından gözaltına alındı.

Duyan koştu 1i ağır, 4 yaralı var...


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Duyan koştu! 1'i ağır, 4 yaralı var...

Servis aracı şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Köylüler ellerinde silahla sürekli nöbette...

Köpek yüzünden tartışıp iki kişiyi öldürdü