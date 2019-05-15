Duyamıyor, konuşamıyor... 15 gündür kayıp Başak, havadan ve karadan aranıyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evlerinden 15 gün önce çıkan ancak bir daha haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmaları Çerkezköy ilçesinin ormanlık alanında 70 kişilik ekiple havadan ve karadan iz sürme ve kadavra köpekleriyle sürdürülüyor.
Çorlu'nun Önerler Mahallesi'ndeki evlerinden 1 Mayıs günü çıkan işitme ve konuşma engelli Başak Saral geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Başak'ı bulmak için Tekirdağ Valiliği'nin talebi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 13 kişilik Jandarma Arama Kurtarla (JAK) timi de bölgeye gelirken, aramalar AFAD, AKUT ekiplerinin de katılımıyla sürüyor.
Çorlu ve İstanbul'un Silivri ilçesinde yapılan aramalardan bir sonuç alamayan yaklaşık 70 kişilik ekip, arama çalışmalarını Çerkezköy ilçesinin Kuşbahçe, Ambardere ve Atış Alanı mevkiinde, canlı iz sürme köpeği, kadavra köpeği ve drone ile havadan ve karadan sürdürüyor. Ekiplerin şu anada kadar 15 kilometre karelik alan ve çevresinde eğitimli köpeklerle yaptığı aramalarda Başak'ın izine rastlanılmadı.
Öte yandan Başak için sosyal medya hesaplarından kayıp paylaşımları yapılırken, fotoğraflarının bulunduğu kayıp ilanları da Çorlu'daki pano ve billboardlara asıldı. İlanlarda, Başak Saral'ın bulunması halinde en yakın polis ve jandarma birimine bilgi verilmesi istendi.
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