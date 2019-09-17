Duvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDuvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor
GeriGündem Duvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
17.09.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Duvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor

Türkiye ile Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattı beton bloklar ile örülen duvarlarla kapatılmasının ardından kaçakçılık ve kaçak geçişler engellendi. Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi sınır hattındaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) mevcut mevzileri de beton bloklarla güçlendirildi.

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş en çok bu ülkenin kuzeyinde 911 kilometre sınır komşusu olduğu Türkiye'yi etkiledi. 3,5 milyonu aşkın Suriyelinin güvenli liman olarak görüp sığındığı Türkiye'nin, sınır hattındaki kentleri aradan geçen süreçte özellikle terör örgütlerinin saldırıları ile sıkıntılar yaşadı. Terör örgütlerinin tehdidi, kaçak geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik Türkiye, çeşitli önlemler aldı. Tel örgüleri güçlendirip hendekler kazılarak alınan önlemlerin yetersiz kalması üzerine 2015 yılında Fiziki Güvenlik Sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında tel örgülerin yerine modüler beton duvarlar yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye-Suriye sınırının Asi ve Fırat Nehri dışındaki kara bölgelerinin tamamına 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde, her biri 7 ton ağırlığındaki beton bloklar yerleştirildi. Üzerine tel konularak boyu 4 metreye yükseltilen duvarlarla kapatılan sınır hattı, 24 saat zırhlı araçlar ve teknolojik gözetleme sistemi ile de izlenmeye başlandı. Yaklaşık 300 kilometre kafes tel yapılan sınır hattının 500 kilometrelik bölümüne de geceleri kaçakçılık yapılmaması için aydınlatma sistemi kuruldu.

KAÇAK GEÇİŞ VE KAÇAKÇILIK SONLANDI

Nöbetçi kule ve kulübeleri de modernize edilerek roket ve havan saldırılarına karşı güçlendirilen sınır hattında alınan önlemler sonrasında kaçakçılık ve kaçak geçişler sonlandırıldı. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile de terörist saldırılar önlenmiş oldu. Alınan önlemler ile kaçakçılığın önlenmesiyle terör örgütlerinin finans kaynaklarına da darbe vurulmuş oldu.

ŞİMDİ DE MEVZİLER BETON BLOKLARLA GÜÇLENDİRİLİYOR

Türkiye'nin terör tehdidini sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat sinyali vermesinin ardından Suriye sınırındaki mevzilerin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattındaki mevcut mevzilerde bulunan askerlerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların mevzilere nakliyesine başlandı. Türkiye ile ABD'nin ortak tesis etmek istediği Güvenli Bölgeye yönelik çalışmaların yürütüldüğü Müşterek Harekat Merkezinin kurulu olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırına da sevk edilen beton bloklar mevcut mevzilere yerleştirildi. Burada askerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların, kritik olarak belirlenen noktalar öncelik olmak üzere sınır hattındaki tüm mevzilere yerleştirileceği belirtildi.

Duvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor

ASKER TEYAKKUZ HALİNDE

Öte yandan Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilmesine yönelik Türkiye'nin kararlılığının ardından sınır hattında da teyakkuz hali devam ediyor. Zırhlı araçlarla sınır hattında önlemlerini en üst seviyede tutan asker, 24 saat eli tetikte Suriye tarafını termal kameralar, insansız hava araçları, drone’lar ve ABD ile yapılan ortak hava devriyeleri ile helikopterle havadan da takip ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Adnan Oktar davası usul tartışması ile başladı
Trafik durdu, herkes telefonlarına sarıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Kritik zirveden samimi kareler