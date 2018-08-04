Duvara güneş enerjisi
İçişleri Bakanlığı’nca terörle mücadele, kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu kara sınır hattının 888 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı.
Güney sınırının (911 km’lik Suriye sınırının Asi ve Dicle nehirleri dışında kalan) 828 kilometrelik kısmında modüler beton duvar yapılması planlanırken, şu ana kadar 802 kilometrelik duvar örüldü. Doğu’da ise 144 kilometrelik İran-Ağrı-Iğdır sınır hatının 86 kilometrelik bölümünde duvar yapıldı. Türkiye-Suriye sınır hattının Şanlıurfa bölümü ilk defa güneş enerjisiyle aydınlatılmaya başlanırken, sistemin başarılı olması halinde tüm sınır hattı güneş enerjisiyle aydınlatılacak.
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