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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)
22.07.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Duvar inşaatında tarihi 2 küp ve insan iskeletleri bulundu

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Duvar inşaatında tarihi 2 küp ve insan iskeletleri bulundu

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde duvar inşaatı amacıyla yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen iki küp ve insan iskeletleri bulundu. Sagalassos Antik Kenti ve Burdur Müzesi ekiplerinin yaptığı kazı sonrası parçalar incelenmek üzere bölgeden alındı.

Ağlasun Meslek Yüksekokulu'nun bir süre önce yağmur nedeniyle çöken devre duvarının yapımı için Ağlasun Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. İş makinesiyle duvar için temel kazısı yapıldığı sırada iki küp bulundu. İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine Ağlasun Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaparken durum Burdur Müze Müdürlüğü ve Sagalassos Antik Kenti kazı ekibine haber verildi. Küpü incelemek için gelen ekipler çevrede çalışma başlattı.

Burdur Müze Müdür vekili Yasemin Zenger, "Bunların saklama küpü olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz. Kurtarma kazısı başlattık" dedi.

Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yapan Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Peter Talloen de bölgeye geldiklerini ve küçük bir kazı yapmaya karar verdiklerini anlattı. Kazı alanında saklamak amacıyla kullanıldığı tahmin edilen 2 adet küp bulunduğunu vurgulayan Talloen, "Hangi antik döneme ait olduğuna bakacağız. Büyük ihtimalle Bizans dönemine, yani MS 6- 7 yüzyıla ait eserler. Yanında da duvar kalıntıları bulduk. Ve ona bağlı sıkıştırılmış zemin toprak da var. İçinde malzeme var mı ona da bakacağız. Ağlasun'un tarihine bir katkısı var mı öğrenmeye çalışacağız" diye konuştu.

Burdur Müze Müdürlüğü yetkilileriyle Sagalassos kazı ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonunda küplerin birinin içinden kireç çıkarken, her iki küpün de o dönemde yaşayan insanların buğday, mısır ve şarap gibi maddeleri saklamakta kullandıkları tahmin ediliyor.

Diğer yandan biri küplerin yanında diğeri de arasında olmak üzere iki ayrı mezar kalıntısı da bulundu. Buradan insan iskeletlerine ait çeşitli parçalar çıkarıldı. Küpler ve kemik parçaları incelenmek üzere Ağlasun Sagalassos'taki kazı bölgesine götürüldü.

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