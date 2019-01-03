Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı!
GeriGündem Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Can PEÇE/DHA
03.01.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı!

Rize'nin Pazar ilçesinde başlatılan yol ve istinat duvarı çalışması sırasında, bir dönem çöp dökülen ve daha sonra üzeri toprak ve betonla kapatılan eski katı atık depolama alanı ortaya çıktı.

Çöplerin dere kenarında çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Belediye ekipleri, spor kompleksi yapımı planlanan alandaki çöplerin taşınması için çalışma başlattı. Tema Vakfı Temsilcisi Nevzat Özer, "Karadeniz'de şehirlerin katı atıklarının önemli bir kısmı dere kenarlarına dökülerek bertaraf ediliyor. Doğa, çöplerin yol açtığı bu kadar kirliliği taşıyamıyor" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden beri çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. İki ilde bazı belediyeler bedel karşılığında birliğe üye oldu, çöpleri taşıdıkları alana depoladı. Ancak maddi imkanları yetersiz kalan belediyeler birliğe üye olamayınca vadiler, dere yatakları ve eski taş ocakları gibi alanlarda vahşi depolama yöntemleri uyguladı. Rize’nin Pazar Belediyesi de, taşıma ve çöp döküm bedelindeki maliyetler nedeniyle topladığı çöpleri Zafer Mahallesi’nde dere kenarına döktü. Bir süre önce dolan alandaki çöplerin üzeri toprak ve betonla kapatıldı. Pazar ilçesinde yol ve istinat duvarı yapımı başlatılan alandaki çalışma sırasında eski katı atık depolama alanı ortaya çıktı. Çöplerin dere kenarında çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Belediye ekipleri, yol geçirilecek ve spor kompleksi yapımı planlanan alandaki çöplerin taşınması için çalışma başlattı. Pazar Belediyesi, ilçede toplanan çöplerin Trabzon'daki katı atık tesisine nakli için ilgili birlikle de anlaşma sağladı.

Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı

TEMA: DOĞA, ÇÖPLERİN YOL AÇTIĞI BU KADAR KİRLİLİĞİ TAŞIYAMIYOR

Tema Vakfı Temsilcisi Nevzat Özer, üzerine toprak dökülerek örtülen çöplerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu durumun Karadeniz’de sık rastlanan bir olay olduğunu söyledi. Şehirlerin katı atıklarının önemli bir kısmının dere kenarlarında depolandığını ifade eden Özer, "Bulunduğumuz ortamda uzun yıllar çöp depolanmış. Derenin her taşkınında buradaki çöpler denize gidiyor. Kalanların üzerine bir miktar toprak dökülerek bertaraf edildiği sanılıyor. Oysa bu ciddi bir kirlilik. Su kaynaklarına, toprağa, havaya, insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sürmene’de uygun bir alan var. Oradaki depolamada da keşke ayrıştırarak, hacmi küçültülerek bir depolama olsaydı. Oranı, kapasitesi, ömrü uzatılabilirdi. Şu anda yapılabilecek çok şey var. Öncelikle çöp miktarını azaltmamız gerekiyor. Bunu eğitimle, halkı ikna ederek, kampanyalar başlatarak yapacağız. Burada çöp miktarını aşağıya çekmemiz gerekiyor. Çıkan çöpün ayrıştırılması gerekiyor. Ayrıştırılan çöpler yeniden kazanıma gönderilebilir. Biraz kolaycılığa kaçılıyor. Belki de yer bulamama bir fırsata dönüştürülüyor. Deniz doldurularak arsa kazanılabiliyor. Dere kenarlarında bu alanların üzerine toprak dökülerek eğrelti yapılar yapılıyor. Bunların hiçbiri çözüm değil. Doğa, çöplerin yol açtığı bu kadar kirliliği taşıyamıyor" dedi.

Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı

BELEDİYE BAŞKANI: ÇÖPLER KALDIRILACAK 

Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa da çöp konusunun bölgedeki tüm belediyelerin sorunu olduğunu ve belediyelerin kendi imkanları ile sorunu çözmelerinin imkansız olduğunu söyledi. Basa, "Toplanan çöpleri Trabzon’daki çöp depolama tesisine taşıyorduk. Ancak bir anlaşmazlık oldu ve bir süreliğine mecburen vadiye çöp dökmek zorunda kaldık. Çöp dökecek başka yerimiz olmadığından orada çöplerimizi depoluyorduk. 2 ay içinde Ardeşen Belediyesi ile birlikte çöplerimizi Trabzon’daki katı atık tesisine göndereceğiz. O alanda bulunan çöpleri de aynı şekilde oradan alıp taşıyacağız. Çöp depolama sorununu çözmüş olacağız” diye konuştu.

Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı

Yer Rize... Yıllar sonra kazınca ortaya çıktı


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat! Uyarı üstüne uyarı geliyor

Fayton çetesine ‘tefecilik’ davası: Ada ada kondular

Babası AK Parti adayı olunca İYİ Parti’den ayrıldı

Erdoğan ilginç bir tartışma başlatacak