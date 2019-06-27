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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/İSTANBUL, (DHA)
27.06.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Duvağı açtığında şaşkına döndü

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Duvağı açtığında şaşkına döndü

İSTANBUL’da düğün öncesi gelin Fulya Yüksel'i beyazlar içinde görmek için bekleyen damat Tamer Bekiroğlu, gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şaka yapan erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Görüntülenen o anlar sosyal medyada ilgi gördü. 

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  • Duvağı açtığında şaşkına döndü
  • Duvağı açtığında şaşkına döndü
  • Duvağı açtığında şaşkına döndü
  • Duvağı açtığında şaşkına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi Fulya Yüksel'i gelinlikle ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla gelinin bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla gelini beklemeye başladı. Bir süre sonra beyaz gelinlik içinde duvağı örtülü olarak gelen kişi, Tamer Bekiroğlu’nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde arkadaşını görünce büyük şok yaşadı. Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı.

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