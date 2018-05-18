Bentley'li çeteye darbe! 250 milyon lira...

Yapılan şikayetler üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı araştırmaya göre; çete elebaşılığını geçmişte dolandırıcılıktan Emniyette kaydı bulunan M.Y yapıyordu. Çete, gazete, dergi ve internet ortamında düşük faizli kredi ilanları veriyordu. İlanlara dönüş yapan firmalara alınan çek ve senet karşılığı anlaşılıyordu. Çete, firmalara küçük bir meblağ ödeme yaptıktan sonra, ödeme zamanı dolmamasına rağmen ödeme yapılmadığını söyleyerek firmaları elde edilen çek ve senetlerle icraya veriyordu. Çete elebaşı, olası polis takibinden kurtulmak için anlaşma yaptığı firmalara asla kendi ismini vermiyor sahte isim kullanıyordu. Kendi çalışanlarına bile gerçek ismini söylemiyordu.

Araştırmanın devamında, çete elebaşının Levent'te lüks bir rezidansın 46. katını tamamen aylık 150 bin TL'ye kiraladığı, katın yarısını ofis yarısını da daire olarak kullandığı belirlendi. Çete elebaşının lüks bir yaşam sürdüğü ve Bentley araç kullandığı da saptandı.

Ekipler 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon başlattı. Trump Tower ve Safir'de 3 işyerinin de arasında bulunduğu 15 adres basıldı. Çete elebaşı M.Y'nin de arasında bulunduğu 12 kişi yakalandı. 30 çalışanın da ifadesi alındı. M.Y'nin evinde her biri 100 bin dolar civarında olan 11 saat, 450 adet 20 milyon TL değerinde çek, 7 tane imzalı meblağ kısmı boş senet, 4 adet 40 milyon TL'lik senet, 57 bin TL nakit para, 4 bin 500 Euro, 5 bin 700 dolar, 30 adet değişik firmalara ait şirket kaşeleri, çok sayıda boş ve kesilmiş faturalar, 1 tabanca ele geçti. Piyasa değeri 450 bin TL olduğu belirlenin M.Y'nin kullandığı Bentley araca el konuldu. Bentley aracın M.Y'nin kayınvalidesi üzerine kayıtlı olduğu da belirlendi. Polis dolandırıcılığın boyutunun 250 milyon TL'yi bulabileceğini bildirdi. Gözaltına alınan kişilerin Emniyette sorguya alındıkları belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR