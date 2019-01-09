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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
09.01.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Düştüğünü gören herkes yardımına koştu 

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Düştüğünü gören herkes yardımına koştu 

İstanbul, Şişli’de bir kişi yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamın yere düştüğünü görenler yardıma koştu. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şişli’de bir sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Güneş (70) kalp krizi geçirip bir anda yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü görenler yardıma koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Güneş’e ilk olarak vatandaşlar ve düştüğü yerin önündeki özel bir yaşlı bakımevinin doktorları müdahalede bulundu.

Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Güneş’e müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan Ali Güneş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 

"KOŞARAK GİTTİM ARKADAŞ YERDE YATIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Hidayet Şahin, "Adam yokuştan yukarı doğru yürüyerek çıkıyordu, birden yere düştü. Oradan birileri bağırdı, ben de koşarak gittim, baktım ki, arkadaş yerde yatıyor. Sonra hemen yaşlı bakımevine girdim, oradaki doktorları getirdim. Kalp krizi geçirmiş, dili boğazına kaçmıştı, onlar ilk müdahalede bulundu. Ambulans gelene kadar müdahale devam etti. Daha sonra ambulans geldi. Bir saate yakın müdahale edildi, sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüydü" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ali Güneş’in kaldırımda yürümesi, bir anda yere düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Ali Güneş’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.


 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.01.2019)
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