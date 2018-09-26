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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Murat KÜÇÜK / DHA
26.09.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Düştüğü çukurda 2 gün boyunca mahsur kalan çiftçi konuştu

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Bolu'da, traktörüyle düştüğü tarladaki 5 metrelik çukurdan 2 gün sonra yaralı kurtarılan Yusuf Öznur (65), "Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi" dedi.

​Merkeze bağlı Afşar köyünde yaşayan Yusuf Öznur, pazar günü Kırha köyündeki akrabasını ziyaret ettikten sonra gece saatlerinde 14 BE 683 plakalı traktörüyle eve dönmek için yola çıktı. Yusuf Öznur'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur'un yakınları da katıldı.

Dün de devam eden arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında, boş bir arazide açılan 5 metre derinliğindeki çukurda Yusuf Öznur'un traktörünü buldu. İki arkadaş Yusuf Öznur'un da traktörün altında sıkıştığını fark etti. İki arkadaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve AFAD ekipleri, Yusuf Öznur'u 2 gün boyunca mahsur kaldığı çukurdan yaralı kurtardı. Öznur, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. 

Hastanede tedavisi süren Yusuf Öznur, "Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi. Sesimi duymaları için seslendim. Bağırdım, kimse duymadı" dedi.

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'ÇUKURUN DEFİNE İÇİN KAZILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Yusuf Öznur'un oğlu Mustafa Öznur çukurun defineciler tarafından kazıldığını düşündüklerini ifade ederek, "Asfalttan gelirken tarla yoluna girmiş. Akşam karanlığında çukuru görmemiş. Traktörle çukura düşmüş. Niye kazıldığını bilmiyoruz. 2 gün boyunca orada durup, sigara içip beklemiş. Başka bir şey yapmamış. Su, ekmek falan hiçbir şey yok. Allah'tan traktörü tutuşmamış. Biz bulamayınca traktörü, kaçırılma olayı falan diye düşündük. Hiç aklımızdan geçmedi, göremedik. Toprak kazılmış, üzeri de otlanmış fark edilmiyordu. Traktör izi takip edilerek bulundu. Çukurun define için kazıldığını düşünüyoruz. Herhalde define için kazılmış. Tarlanın ortasına çukur niye kazılsın? Güvenlik şeridi yoktu. Kazmışlar, bırakmışlar. Babamın durumu şu anda iyi müşahede altında tutuluyor" diye konuştu.

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