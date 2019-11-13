‘Düşme veya kaza arasındayız’
TBMM Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu, 8 Kasım’da Giresun’un Eynesil ilçesinde incelemeler yaparken üyelerden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt “Verandanın olduğu yerden intihar etmediği kesinleşti” dedi. Enginyurt izlenimlerini Hürriyet’e şöyle anlattı:
CANLANDIRMAYA GEREK KALMADI
Anne Atike Vatan, kızının bir trafik kazası neticesinde öldüğünü düşünse dahi, ‘Vicdani anlamda hiç kimseyi suçlayamam’ noktasında. Bir isim söylemiyor. Baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini, araç çarptığını, daha sonra evin önüne bırakılarak intihar süsü verildiğini söylüyor. İsimler sıralıyor.
Çocuk o akşam önce annenin eczanesine uğruyor. Eczaneden sonra cansız bedeninin bulunduğu süreç 35-40 dakikadır. Yol da 10-15 dakika. ‘Bir canlandırma yapılsın’ diye bir iddiam vardı. ‘Binanın çatısından 65 kiloluk bir çocuk, bu verandayı 10 metrede atlayarak nasıl betonun üzerinde düşer’ demiştim. Oraya gidince buna gerek kalmadı. Verandaya çarpmadan düşmesi mümkün değil. Zaten polis adli tıp ve polis araştırmasında da iki güçlü insana 60 kilo civarında bir çuval verilmiş ve canlandırma yapılmış. O binanın üzerinden iki kişi sallayarak atmış. Ama verandayı kırarak aşağı düşmüş.
Ziyaretimizde verandanın olduğu yerden intihar etmediği kesinleşti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı her yönüyle araştırmış. Çocuğun tırnaklarında bulunduğu söylenen DNA’nın baba tarafından ismi geçen, çocuğu bulan ve şahitlik eden kişiler de dâhil olmak üzere hiçbiriyle uyuşmamış. İsmi geçen herkesi DNA’ya çağırıyorlar.
Çocuğu ilk bulan Mürsel Karaal ‘Çuval düşüşü gibi bir ses duydum ve koştum. Gittiğimde Rabia Naz, verandanın olduğu değil evin hemen yan tarafında kenar duvarındaki bahçeye düşmüş ve yola çıkmak için sırt üstü sürünüyordu. Korktum ve evlerinin zilini çaldım. Ama kimse çıkmadı. Ben de döndüm karşıda ‘ailenin yakın dostu hanımefendi vardı. Geldiğimizde betonun üzerine gelmişti’ dedi. İfadesine göre çocuk 6-7 metre sürünmüş oluyor.
Polisler aileye ilk bulgularına göre orada ‘Trafik kazası olabilir’ diyor. Daha sonra gece intihar deniliyor. Ama çocuk intihar moduna hiç uymuyor.
Başsavcılığı da dinlediğimizde trafik kazasının dışında bir de düşme ihtimali doğuyor. Baba, önce ‘Benim çocuğum tekvando meraklısıydı. Hareket yaparken muhtemelen düştü’ diyor. Ama bir komşu babaya siyah bir Doblo geçti dediği için kaza olduğunu düşünmeye başlıyor.
Biz intihar olduğunu düşünmüyoruz ama düşme veya kaza arasındayız. Kamera görüntülerine göre siyah bir Doblo geçişi yok.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle