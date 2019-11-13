‘Düşme veya kaza arasındayız’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Düşme veya kaza arasındayız’
GeriGündem ‘Düşme veya kaza arasındayız’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM - ANKARA
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Düşme veya kaza arasındayız’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Düşme veya kaza arasındayız’

TBMM Rabia Naz ve Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu, 8 Kasım’da Giresun’un Eynesil ilçesinde incelemeler yaparken üyelerden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt “Verandanın olduğu yerden intihar etmediği kesinleşti” dedi. Enginyurt izlenimlerini Hürriyet’e şöyle anlattı:

CANLANDIRMAYA GEREK KALMADI

 Anne Atike Vatan, kızının bir trafik kazası neticesinde öldüğünü düşünse dahi, ‘Vicdani anlamda hiç kimseyi suçlayamam’ noktasında. Bir isim söylemiyor. Baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini, araç çarptığını, daha sonra evin önüne bırakılarak intihar süsü verildiğini söylüyor. İsimler sıralıyor.

Çocuk o akşam önce annenin eczanesine uğruyor. Eczaneden sonra cansız bedeninin bulunduğu süreç 35-40 dakikadır. Yol da 10-15 dakika. ‘Bir canlandırma yapılsın’ diye bir iddiam vardı. ‘Binanın çatısından 65 kiloluk bir çocuk, bu verandayı 10 metrede atlayarak nasıl betonun üzerinde düşer’ demiştim. Oraya gidince buna gerek kalmadı. Verandaya çarpmadan düşmesi mümkün değil. Zaten polis adli tıp ve polis araştırmasında da iki güçlü insana 60 kilo civarında bir çuval verilmiş ve canlandırma yapılmış. O binanın üzerinden iki kişi sallayarak atmış. Ama verandayı kırarak aşağı düşmüş.

‘Düşme veya kaza arasındayız’

Ziyaretimizde verandanın olduğu yerden intihar etmediği kesinleşti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı her yönüyle araştırmış. Çocuğun tırnaklarında bulunduğu söylenen DNA’nın baba tarafından ismi geçen, çocuğu bulan ve şahitlik eden kişiler de dâhil olmak üzere hiçbiriyle uyuşmamış. İsmi geçen herkesi DNA’ya çağırıyorlar.

Çocuğu ilk bulan Mürsel Karaal ‘Çuval düşüşü gibi bir ses duydum ve koştum. Gittiğimde Rabia Naz, verandanın olduğu değil evin hemen yan tarafında kenar duvarındaki bahçeye düşmüş ve yola çıkmak için sırt üstü sürünüyordu. Korktum ve evlerinin zilini çaldım. Ama kimse çıkmadı. Ben de döndüm karşıda ‘ailenin yakın dostu hanımefendi vardı. Geldiğimizde betonun üzerine gelmişti’ dedi. İfadesine göre çocuk 6-7 metre sürünmüş oluyor.

‘Düşme veya kaza arasındayız’

Polisler aileye ilk bulgularına göre orada ‘Trafik kazası olabilir’ diyor. Daha sonra gece intihar deniliyor. Ama çocuk intihar moduna hiç uymuyor.

Başsavcılığı da dinlediğimizde trafik kazasının dışında bir de düşme ihtimali doğuyor. Baba, önce ‘Benim çocuğum tekvando meraklısıydı. Hareket yaparken muhtemelen düştü’ diyor. Ama bir komşu babaya siyah bir Doblo geçti dediği için kaza olduğunu düşünmeye başlıyor.

Biz intihar olduğunu düşünmüyoruz ama düşme veya kaza arasındayız. Kamera görüntülerine göre siyah bir Doblo geçişi yok.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle