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    Düşen uçakla ilgili yeni gelişme...

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Dubai'de düşen jette hayatını kaybeden isimlerden olan ve bir türlü ulaşılamayan Beril Gebeş'in cenazesini arama çalışmaları yeniden başlıyor...

    İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası Nevruz Bayramı olarak kutlandığından bölgede çalışmalara ara verildiği, 2 Nisan itibarıyla cenazesi bulunamayan pilot Beril Gebeş'e ilişkin de çalışmaların yeniden başlatılacağı öğrenildi.

    Kazada hayatını kaybeden Liana Hananel'in kızı Siena ile fotoğrafını paylaşan arkadaşı Hande Gülşen, "Canım Lily'im. Keşke kelimelere sığsa sana olan özlem ve sevgimiz. Siena bebeğin her zaman kocaman bir ailesi olacak. Bizden uzakta olsan da anılarımızla her gün seni yaşatıyor olacağız" notunu yazdı. 

    RAPOR İDDİASI

    Takvim'in haberine göre Dubai'de Mina Başaran ve 7 arkadaşının bekârlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk raporun hazırlandığı iddia edildi. Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre yapılan testler neticesinde uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı. 

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     Kazada hayatını kaybeden Liana Hananel, geride bebeği Siena'yı bıraktı. Arkadaşları onu sosyal medyada yayınladıkları mesajla andı.

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