Düşen uçağın pilotunu o sandılar

İran’da düşen uçağın sahibi olan Başaran Holding bünyesinde pilot olarak uzun süre görev yapan sosyal medya fenomeni pilot Elif Ulusoy, iki hafta önce işten ayrıldığını ancak buna rağmen uçağın pilotu olduğu sanılarak telefonlarının susmadığını söyledi.

Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık’a ait uçağın İran’da düşmesinin şoku devam ederken o şirkette uzun süre görev yapan pilot Elif Ulusoy, birçok kişinin o uçağın pilotunu kendisi sandıklarını söyledi. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Elif Ulusoy’un, Başaran Holding’deki görevinden iki hafta önce ayrıldığı ancak bunu bilmeyen dostlarının telefonunu adeta kilitlediğini aktardı.

Airport Haber'in haberine göre, Elif Ulusoy mesajında, “Değerli arkadaşlarım öldüğüm hakkında yazılar çıkmış. Telefonum kilitlendi aramalara cevap veremiyorum” mesajını yazarken, kazada ölen Mina Başaran ile kokpitte çekilmiş bir fotoğrafını instagram hesabında takipçileri ile paylaştı.