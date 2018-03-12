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    Düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 06:58 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden, Başaran Holding'e ait özel jet İran’da düştü. Pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı.

    Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a giden bir uçak İran’ın güneybatısındaki Şehrekürd bölgesinde düştü.

    Uçağın Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.

    PİLOT ALÇALMA TALEBİNDE BULUNDU

    airporthaber.'de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

    Düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması

    Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

    İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot loraka görev yapıyor.

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    Etiketler: bae , jet kazası , thy , gündem
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