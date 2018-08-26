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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
26.08.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Düşen oğlunun ardından pencereden atlayan anneden haber var

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Düşen oğlunun ardından pencereden atlayan anneden haber var

BURSA’da, balkondan düşüp yaşamını yitiren 2 yaşındaki Abdulvahap Karakaya, gözyaşları arasında toprağa verildi. Düşen oğlunun ardından pencereden atlayan Nigar Karakaya'nın ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Olay, dün merkez Yıldırm İlçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar Karakaya, oğlu Abdulvahap ile birlikte, yatalak olan annesini ziyarete gitti. Karakaya 5'inci kattaki evde annesiyle sohbet ederken, bu sırada oğlu Abdulvahap yatak odasının açık olan kapısından balkona çıktı. Bir süre sonra da minik Abdulvahap, düştü. Sesler üzerine dışarı bakan Nigar Karakaya, oğlunun düştüğünü görüp, sokağa bakan balkon penceresinden atladı.

Oğlunun 4. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı
daha fazla video için

Ağır yaralanan Abdulvahap Karakaya Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, annesi Nigar Karakaya ise Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Abdulvahap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Düşen oğlunun ardından pencereden atlayan anneden haber var

Abdulvahap Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesin tarafından alınarak merkez Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi Zeyniler Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Baba İbrahim Karakaya, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Abdulvahap Karakaya, Kestel İlçe Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Oğlunun düştüğünü görüp pencereden atlayan Nigar Karakaya'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Nigar Karakaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Oğlunun 4. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı
Oğlunun 4. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı
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