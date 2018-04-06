Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği düşen jetteki FDR hafızası bulundu

    Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği düşen jetteki FDR hafızası bulundu

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 06:36 | Son Güncelleme:

    İran'da geçtiğimiz ay düşen Türk jeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran Sivil Havacılık Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızasının da bulduğunu duyurdu. Kazanın nedeni ortaya çıkaracak olan uzun bir süre sonra bulunan FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı.

    Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre, Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri Şarika kentinden İstanbul'a gelirken İran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.

    TC-TRB kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesinin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken arama çalışmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı.

    KAZANIN AYDINLATILMASINDA BÜYÜK ÖNEMİ VAR

    İran'da kazayı araştıran ekip, uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan 'Flight Data Recorder'ın (FDR) verilerinin kaydedildiği ana hafızayı da buldu. Kazanın aydınlatılmasında büyük öneme sahip FDR perşembe günü bulundu. FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı.

    Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği düşen jetteki FDR hafızası bulundu

    HELEN DAĞI'NDA BULUNDU

    İran Ulusal Havacılık Örgütü Halkla İlişkiler Müdürü Reza Jafarzadeh, FDR'nin, uçağın düştüğü Helen Dağı'ndaki Sivil Havacılık Otoritesi Sivil Havacılık Kaza Ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi. Jafarzadeh,"Bu bellek, uçağın çarpışma nedenini belirlemek için yeniden okunabilir olması gereken uçak bilgi ve uçuş parametrelerini içerir" dedi. CVR (Cockpit Voice Recorder) olarak adlandırılan kokpit ses kayıt cihazı ise daha önce bulunmuştu. CVR, deşifre edilmek üzere 10 Nisan'da Fransa'da bulunan bir laboratuvara gönderilecek.

    Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kişin hayatını kaybetmişti.Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetmişti.

    Uçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslıyı koluna kazıttıUçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslı'yı koluna kazıttı

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri