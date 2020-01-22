MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM sonuç sorgulama sayfası
GeriGündem DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM sonuç sorgulama sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 22.01.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM sonuç sorgulama sayfası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM sonuç sorgulama sayfası

2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yayımlanan duyuruyla adaylar, DUS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgilendirildi. İşte ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ve DUS sonuçlarına ilişkin bilgiler...

2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 22 Ocak 2020 tarihinde saat 15.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle