DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - ÖSYM sonuç sorgulama sayfası
2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yayımlanan duyuruyla adaylar, DUS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgilendirildi. İşte ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ve DUS sonuçlarına ilişkin bilgiler...
2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
10-16 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 22 Ocak 2020 tarihinde saat 15.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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