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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
07.08.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Duruşmaya kepiyle geldi... Sinir krizi geçirdi

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Duruşmaya kepiyle geldi... Sinir krizi geçirdi

BURSA’nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Astsubay Başçavuş Osman Hancı’nın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye, İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi’nden gelen raporda, kafatasında kırıklar olduğu tesbit edilen Gökhan Kılıç'ın başına vurulduğu iddia edilen kompozit başlığın ölümüne neden olabileceğinin mümkün olduğu belirtildi. Duruşma ertelenirken, adliye koridorunda taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından sinir krizi geçiren Gökhan Kılıç'ın eşi güçlükle sakinleştirildi.

Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, geçen yıl 7 Ekim'de nöbetten döndükten sonra fenalaşınca Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alınsa da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında Kılıç'ın başına miğferle vurup ölümüne neden olduğu öne sürülen Astsubay Başçavuş Osman Hancı gözaltına alındı. Hancı ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Hancı tutuklanarak cezaevine kondu.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ölüme neden olmak' suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Hanıcı'nın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya, Gökhan Kılıç'ın annesi Ayşe, babası Halit, kardeşi Emrah ve Kılıç'ın askeri kepini takan eşi Berna Kılıç ile sanığın yakınları ve avukatları katıldı.

ADLİ TIP: KOMPOZİTLE BAŞINA VURULARAK ÖLMESİ MÜMKÜN

Mahkeme heyeti, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda, Gökhan Kılıç'ın kafatasının sol tarafındaki kırık nedeniyle beyin kanaması geçirip yaşamını yitirdiği açıklandı, bu kırığa oy birliğiye kopozit başlığın neden olabileceği belirtildi.

Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Astsubay Osman Hancı’nın Avukatı Reşit Azmi Bilgin, bu raporu kabul etmediklerini söyledi. Kurulun böyle bir raporu vermeye yetkisi olmadığını savunan Avukat Bilgin, raporun fizik ihtisas kurulundan alınması gerektiğini söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Müştekilerin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, gelen rapora bir diyeceklerinin olmadığını, sanığın ilk ifadesinde kompozit başlığı ile Gökhan’ın başına vurduğunu, sonra alınan ifadesinde kompozit başlığı kafasına dokunduğunu, bir kez daha ifade değiştirerek Gökhan’ın, nöbet sırasında arkadaşıyla şakalaşırken kafasına nar atıldığını, uyuşturucu sebebi ile ölmüş olabileceğini söyleyerek çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Avukat Karaca, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen rapor kapsamında sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.

Bu arada, duruşma sonrası adliye koridorunda sanık yakınları ile Gökhan Kılıç'ın ailesi arasında yaşanan sözlü tartışmayı polis büyümeden önlerken, yaşananları görüntülemek isteyen avukat Mustafa Göktürk'ün yanında staj yaptığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan stajyerler serbest bırakılırken, Gökhan Kılıç'ın sinir krizi geçiren eşi Berna ve yakınları güçlükle sakinleştirildi.

 

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