Duruşmaları 30 Temmuz’da
PENDİK’te, 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ile eşi Yunus Emre Bahçıvan’a trafikte dehşet yaşatan ve haklarında 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Temmuz 2019 tarihine duruşma günü verdi. Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel’in, Pendik’te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu araca hasar verip aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtildi. Şüpheli Hüseyin Sel’in de, kullandığı otomobili müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı bilgisine yer verilen iddianamede, her iki kardeşin de, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Mala zarar verme” ve “Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından toplamda 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
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