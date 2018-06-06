Durumu kötüleşen Kaan için bağış kampanyası başlatıldı

İlçede ikamet eden Mustafa Kıvılcım ve Elif Ateşoğlu çiftinin oğulları Kaan Fuat Ateşoğlu, geçen yıl temmuz ayında yüksek ateş şikayetiyle Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan testler sonrası İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuğa lösemi teşhisi konuldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki ilk tedavisinde başarılı sonuçlar alınan minik Faruk, bir hafta önce yeniden yüksek ateş şikayetiyle aynı hastaneye başvurdu ve yoğun bakıma alındı.

Ailesi ve yakınlarının dokularının uyuşmaması üzerine ailenin başvurusuyla Türk Kızılayı tarafından ilçe merkezinde 3 günlük kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay kan bağış aracına bağışta bulunan vatandaşların dokularının kök hücre için uyumlu olup olmadığına bakıldığı belirtildi.

Kaan'ın dayısı Kadir Takal, gazetecilere yaptığı açıklamada herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırarak 14 Haziran'a kadar 16.00 ila 24.00 saatlerinde kan bağışı kabul edildiğini, Kaan'a destek vermek isteyenlerin ayrıca 168 Türk Kızılayı Çağrı Merkezi'ne de başvurabileceğini aktardı.