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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Durularken alerjiye dikkat

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Durularken alerjiye dikkat

İSVİÇRE Alerji ve İmmünoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Cezmi Akdiş’in ‘deterjanlar ve alerji’ araştırması ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, deterjanların durulama suyunda kalan kalıntılar bile hücreleri etkiliyor ve bunun sonucunda alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyor.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, Prof. Akdiş’in yaptığı araştırmayı Hürriyet’e anlattı. Son 40 yılda tüm dünyada alerjik hastalıkların beş kat arttığını belirten Şekerel şunları söyledi:

BARİYERLER KALKIYOR

“Prof. Cezmi Akdiş’in dünyanın en prestijli dergisinde yayınlanan araştırması deterjanların vücudumuzdaki bariyerleri yıktığını ortaya çıkardı. Vücudumuzu dışa karşı koruyan bir örtü var. Bu örtüye epitel diyoruz. Deterjanlar epitellere zarar veriyor ve yıkılıp dışarıdaki maddelerin vücudumuza girmesine neden oluyorlar. Alerjik hastalardan örnek alınarak yapılan araştırmada, deterjanların son durulama suları bu epiteller ile temas ettirildi. Ve görüldü ki hücrelerin aralarındaki sıkı bağlantılar bu temasla açılıyor, vücutta alerjik duyarlaşmaya neden oluyor.
Durulama suyunda kalan deterjanın 25 binde bir sulandırılmış formunun bile epitelere zarar verdiği ortaya çıktı. Şampuanlar da buna dahil. Aslında duşu Sadece su ile almak ya da kimyasalı çok az ürünler tercih etmek, belki de sirke kullanmak sağlığımız açısından daha uygun. Kıyafetleri çamaşır suyuna batırmak yerine lekeli giymek daha sağlıklı. Çamaşır ve bulaşıkların bir kez daha durulanmasını ve doğa dostu ürünler kullanılmasını öneriyoruz.”

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