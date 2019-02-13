Durularken alerjiye dikkat
İSVİÇRE Alerji ve İmmünoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Cezmi Akdiş’in ‘deterjanlar ve alerji’ araştırması ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, deterjanların durulama suyunda kalan kalıntılar bile hücreleri etkiliyor ve bunun sonucunda alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyor.
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, Prof. Akdiş’in yaptığı araştırmayı Hürriyet’e anlattı. Son 40 yılda tüm dünyada alerjik hastalıkların beş kat arttığını belirten Şekerel şunları söyledi:
BARİYERLER KALKIYOR
“Prof. Cezmi Akdiş’in dünyanın en prestijli dergisinde yayınlanan araştırması deterjanların vücudumuzdaki bariyerleri yıktığını ortaya çıkardı. Vücudumuzu dışa karşı koruyan bir örtü var. Bu örtüye epitel diyoruz. Deterjanlar epitellere zarar veriyor ve yıkılıp dışarıdaki maddelerin vücudumuza girmesine neden oluyorlar. Alerjik hastalardan örnek alınarak yapılan araştırmada, deterjanların son durulama suları bu epiteller ile temas ettirildi. Ve görüldü ki hücrelerin aralarındaki sıkı bağlantılar bu temasla açılıyor, vücutta alerjik duyarlaşmaya neden oluyor.
Durulama suyunda kalan deterjanın 25 binde bir sulandırılmış formunun bile epitelere zarar verdiği ortaya çıktı. Şampuanlar da buna dahil. Aslında duşu Sadece su ile almak ya da kimyasalı çok az ürünler tercih etmek, belki de sirke kullanmak sağlığımız açısından daha uygun. Kıyafetleri çamaşır suyuna batırmak yerine lekeli giymek daha sağlıklı. Çamaşır ve bulaşıkların bir kez daha durulanmasını ve doğa dostu ürünler kullanılmasını öneriyoruz.”
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