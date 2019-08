DOĞUM YAPAN EŞİNİ HASTANEDE BIÇAKLADI





GAZİANTEP’te Ahmet Y. (35) ve Güldane Y. (28) sekiz yıl önce evlendi. Üçüncü çocuğuna hamile kalan Güldane Y., 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden ayrılıp babasının yanına yerleşti. Güldane Y., 3 ay önce de Ahmet Y.’ye boşanma davası açtı. Önceki gün doğum için hastaneye giden Güldane Y., öğle saatlerinde erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Y. de annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip bebeğini gördükten sonra ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye giden Ahmet Y., eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Y. bu teklifi reddedince Ahmet Y., yanında getirdiği bıçakla eşini başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp dövmeye başladı. Güldane Y.’nin yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği Ahmet Y.’yi etkisiz hale getirdi. Ahmet Y. polislerce gözaltına alındı. Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Y. ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

‘TUTMASAYDIM ÖLDÜRECEKTİ’





Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Seda Güvercin, kız kardeşinin hastane yatağındayken bıçaklandığını belirterek olayı şöyle anlattı: "Hamileliği boyunca eşiyle görüşmedi. Dün (önceki gün) öğleden sonra doğum yaptı. Biz de doğumdan sonra eşine haber verdik, isterse çocuğunu görebileceğini söyledik. Önce annesiyle geldi. Hiçbir sıkıntı çıkmadan gittiler. Sonra 23.00 sıralarında tekrar geldi. Biz yine çocuğunu görmeye geldi diye düşündük. Sonra olaylar bir anda karmaşaya dönüştü. Bağırıp çağırmaya başladı. Güldane’ye ‘Evine dönmezsen, boşanırsan seni ben öldürürüm, cezanı kimseye bırakmam’ dedi. Biz sakinleştirmeye çalıştık fakat belinden bıçağı çıkararak kardeşimin göğsüne saplamaya çalıştı. Ben de elini tuttum araya girdim, boğuştuk. Ben tutmasaydım öldürecekti. Tutmama rağmen kardeşimin yüzüne ve başına en az 6-7 bıçak darbesi vurdu. Sonra yanağına vurdu, 4-5 dişini kırdı. Ben bu boğuşma sırasında zaten elini bırakmadım. Çığlık atıp güvenliği çağırdım. Kardeşimin durumu çok kötü. Yoğun bakımda tedaviye aldılar. Yatak kan içinde kaldı." -Kadir GÜNEŞ / DHA

KIZININ 16 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ YARALADI





KÜTAHYA’da 16 yaşındaki O.K., tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı H.U.’nun annesi S.U.’yu bacağından bıçaklayarak yaraladı. Fuat Paşa Mahallesi’nde önceki gece O.K., kız arkadaşı H.U. ile sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra kız arkadaşının evine giren O.K., kız arkadaşının annesi S.U. (36) ile de tartıştı. Bu sırada O.K., S.U.’yu sol bacağından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan S.U., ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan O.K., bir süre sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek teslim oldu. -Oğuzhan KILIÇ / DHA

AHIRDA BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU





ARDAHAN’ın Küçüksütlüce köyünde, 1 çocuk annesi Birgül K. (26), evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurularak ölmüş bulundu. Genç kadının ölümünün cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılırken, jandarma eşi Oğuz K.’yi (35) gözaltına aldı.

Küçüksütlüce köyünde, iddiaya göre önceki akşam Oğuz K., birlikte uyuduğu eşinin gece yatakta olmadığını fark etti. Dışarı çıkıp eşini arayan Oğuz K., Birgül K.’yi ahırda başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, Birgül K.’nin öldüğünü belirledi. Cesedin yanında duran tabanca kriminal laboratuvarına gönderildi. Jandarmanın gözaltına aldığı Oğuz K.’nin ifadesinde, uyandığında Birgül K.’nin yatakta olmadığını fark ettiğini, ahıra gidiğinde de hareketsiz yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. -Dinçer AKTEMUR / DHA

EŞİ VE KIZINI KATLETTİ

SAMSUN’un Bafra ilçesinde dün, Hasan (65) ile eşi Meryem Beykoz (60) evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmaya çiftin kızları 2 çocuk annesi Emine Beykoz (35) da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Beykoz, tabancasıyla rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan anne-kız, hayatını kaybetti. Evden kaçan Hasan Beykoz bir süre sonra Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu.

-Ayhan AYDEMİR/DHA

TELEFONDAN CİNAYET ÇIKTI

SARIGÜL Hamarat henüz 17 yaşındayken Yunus Hamarat'la evlendi. Üç çocukları bulunan Yunus Hamarat, iddiaya göre eşini aldatmaya başladı. Bunu öğrenen Sarıgül Hamarat, boşanmak isteyince 3 Ağustos 2018'de eşinden dayak yedi. Ölümle de tehdit edilen kadın, sığınma evine yerleştirildi. Çocuklarından ayrı kalan Sarıgül Hamarat, iki gün sonra ağabeyi Alican Sönmez ve eşinin ağabeyi İmam Hamarat'ın ısrarı üzerine evine döndü. Hamarat çifti, 6 Ağustos 2018'de konuşmak için araçlarıyla Silivri'de Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. Otomobilden inen çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Sarıgül Hamarat'ın sığınma evinde sosyolog Emine Umay Ülker'e verdiği ifade de soruşturma dosyasına girdi. Kadının ifadesinde eşinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söylemişti. Olayın ardından Yunus Hamarat tutuklandı. Şüpheli yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra itiraz üzerine serbest kaldı. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise delillerin toplanmasının ardından iddianameyi hazırladı. İddianameye göre Yunus Hamarat'ın telefonunda ve HTS kayıtlarından yapılan incelemede, şüphelinin olay gerçekleştikten sonra soğukkanlı bir şekilde ağabeyi İmam Hamarat'ı arayıp eşini vurduğunu söylediğinin tespit edildiği, şüphelinin diğer ses ve konuşma kayıtlarında da öldürme planları yaptığı anlatıldı. Tanık ifadeleri ve HTS kayıtlarının incelendiği iddianamede, "Maktulü öldüreceğini, bunun başka çaresinin olmadığını fakat bu konuşmaları güvendiği için ve kendisini desteklediği için sadece Erdal Sönmez'e (maktulün kardeşi) anlattığı" belirlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sarıgül Hamarat'ın eşi Yunus Hamarat hakkında "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayeti bildiği ve desteklediği iddia edilen Sarıgül Hamarat'ın kardeşi Erdal Sönmez hakkında ise "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçuna iştirak" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. -Fırat ALKAÇ/İSTANBUL

PARTİLERİ BİR YANA BIRAKIP BİRLEŞMELİYİZ

SON günlerde art arda yaşanan kadın cinayetleri, toplumda infial yaratırken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tüm siyasilere çağrı yaptı. Zengin, ‘görüş farklılıklarını bir yana bırakarak, bu katliamların önlenmesi için ortak hareket edilmesini’ istedi.

Zengin, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin ‘dehşet verici’ olduğunu dile getirerek, “Önce Tuba Erkol, 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil kocanın çocuklarına sözleri, ‘Yardım istemenize gerek yok anneniz öldü’ oldu. Anasının başında donmuş kalmış bir kız çocuğu... Bir gün sonra Emine Bulut, boğazı kesildi 10 yaşında kızı şahit oldu. Katil eski kocası. ‘Ölmek istemiyorum’ diye can çekişen, ‘Anne ölme’ diye yalvaran bir kız çocuğu. Bütün bunlar yaşanırken yardım eden bir Allah’ın kulu yok” dedi.

ORTAK AKIL

Toplumun bu olaylarda ‘ortak akıl’ üretmesi gerektiğini dile getiren Zengin, şunları söyledi: “Böyle bir tablo var ortada. Bu olaylar bile bizi birleştirmiyor. Oysa siyasi görüşmelerimizi, partileri bir yana koyup bu durumda birleşmemiz gerekir. Herkesin bir araya gelmesi, ortak bir akıl üretebilmesi gerekir. İşin hukuki boyutu var, bu zaten devam ediyor. Ama yasaları değiştirerek ya da sadece hukuk boyut ile sorunu çözemiyoruz.

ÇAĞRI YAPIYORUM

Bu katliamlar bizi birleştirmeyecek de ne birleştirecek? Kadın-erkek hangi fikirde, hangi hayat tarzını benimsemiş olursa olsun, birlikte bu katliamlara ‘dur’ diyelim. Bu vahşete bahane üretmeden, bir araya gelip kalben, fiziken ve fikren bu sorunu çözmeliyiz. Ben buradan çağrı yapıyorum. Böyle bir olayda bile toplum ikiye ayrıldı. Bir grup AK Parti’ye yükleniyor. Bu cinayetlerin hayat tarzımızdan kaynaklandığını öne sürüyor. Bir diğer grup ise toplum daha dindar olursa bunların önleneceğini söylüyor. Bu bakış açısıyla sorunun üstesinden gelemeyiz.”-Nuray BABACAN / ANKARA

‘KRAVATLA İNDİRİM CESARETLENDİRİYOR’

CHP’den, 38 yaşındaki Emine Bulut’un kızının gözleri önünde eski eşi tarafından öldürülmesiyle yeniden gündeme gelen kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulamasına son verilmesi çağrısı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kadın cinayetlerinde iyi hal indiriminin uygulanmamasına ilişkin Meclis’e verdiği yasa teklifine destek verilmesini isteyen Karaca şu açıklamayı yaptı:

‘DEVLET KORUYAMIYOR’

“Ülkemizde kadınlar sırf kadın olduğu için öldürülüyor. Devlet kadınları koruyamıyor. Kadın cinayetleri münferit olaylar değildir. Kadın cinayetleri politiktir. İyi hal indirimi en çok kadın cinayetleri davalarında uygulanıyor. Erkekler bir kravatla bile iyi hal indiriminden yararlanıyor. Hem şiddet uygulayacak hem de ‘kravatı var’ diye ya da ‘mahkeme karşısında sakin durdu’ diye iyi halden indirim alacak. Bu şiddeti önlemek şöyle dursun şiddet uygulayan erkekleri cesaretlendiren bir durum. Emine Bulut’un katili bile daha ilk ifadesinde kendini meşrulaştırmak için ‘Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum’ dedi. Kadın cinayetlerinde cezasızlık politikasından vazgeçilmeli.

Temmuz ayında 31 günde 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Son olarak Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının yanı başında eski eşi tarafından öldürüldü. TBMM’de grubu bulunan tüm partilere sesleniyorum; 1 Ekim’de TBMM açıldığında ilk olarak kadına yönelik şiddeti suç olarak tanımlayan ve kadın cinayetlerinde iyi hal indirimini yasaklayan kanun teklifimizi görüşelim ve kabul edelim. Emine’nin son sözleri öldürülen her kadının sesi oldu.” -ANKARA

KIZINA EĞİTİM HAYATI BOYUNCA DESTEK

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, annesi Emine Bulut’un babası tarafından öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki kıza destek için harekete geçti. Bakanlıkça alınan karar çerçevesinde tanık olduğu olayın küçük kızın hayatını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Kırıkkale’de MEB rehberlik uzmanlarının da yer aldığı ekip oluşturulacak. Küçük kızın öğrenim hayatı boyunca ihtiyacı olan eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destekler bu ekip tarafından sağlanacak. Ayrıca akademik, sosyal ve duygusal süreçleri yakından takip edilecek ve buna uygun şekilde destekler sunulacak. Yakınlarının tercihi doğrultusunda ilde istediği bir okula yerleştirilecek küçük kız, ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde spor ve sanat eğitimlerine yönlendirilecek. Kırıkkale’de anneannesi ve dedesinin yanında yaşayan Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının, MEB yetkililerince ziyaret edildiği öğrenildi. -AA

‘BEN AMBULANS ÇAĞIRIN’ DİYORUM ONLAR ÇEKİM YAPIYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün, Emine Bulut’un anne ve babasını telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan anne Fadime Bulut, cinayet anında yardım etmek yerine cep telefonlarıyla olayı kameraya çekenleri şu sözlerle eleştirdi: “Kızım orada çırpınırken o sırada eli tutuyor da çekim yapıyor, çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor. Orası dönerci ise illaki imkan vardı. Hiç mi biri bir şey fırlatmadı? Onların da annesi, babası, ailesi var. Yazıklar olsun onlara. 10 yaşındaki torunum, ‘anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor’ diyor.” Baba Ahmet Bulut ise “Bu suçlara idam gelmediği sürece bu olayların durması mümkün değil. Bunlar 3-5 yıl yatacak sonra yine al başına belayı” dedi. -AA

KADINLAR TEK YÜREK





- İSTANBUL Kadıköy iskelesinde dün akşam saat 19.00’da toplanan yüzlerce kadın, Emine Bulut cinayetini protesto etti. Kadın Meclislerinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, ‘Ölmek istemiyoruz’, ‘Kadın Cinayetlerini durdurun’ yazılı pankartlar açtı. ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Ölmek istemiyoruz’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Kadınlar yaşasın, çocuklar gülsün’ şeklinde slogan atan kadınlar, ‘6284 kadınların güvencesi’,’ Sessiz kalmıyoruz’ yazılı dövizler taşıdı. Erkekler tarafından öldürülen kadınların yakınlarının da katıldığı eyleme çok sayıda erkek de destek verdi. Öldürülen kadınların tek tek isimleri okundu. Kalabalık hep bir ağızdan, “Buradayız” diye bağırdı. Ankara, Mersin, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Samsun ve Adıyaman başta olmak üzere bir çok şehirde protesto gösterisi düzenlendi. -Özgür ALTUNCU / Aziz ÖZEN - İSTANBUL