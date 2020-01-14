Durdurulan otomobilden 129 sikke çıktı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak'tan Bolu’ya giden otomobilde, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, 67 AAL 289 plakalı otomobili, D-100 Karayolu’nun Çaydurt mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada, 129 sikke ile insan ve hayvan figürü bulunan 13 obje ele geçirildi. Sürücü Caner Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.