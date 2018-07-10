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    Korkunç anlar! 2 polisin üzerinden geçti...

    Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
    10.07.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Niğde'de, trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, motosikletli ekibe çarptı.

    Sürücü, çarpmanın etkisiyle motordan düşen 2 polis memurunun üzerinden geçip, kaçmayı sürdürdü. Polislerin, sürücünün durması için açtığı ateş sonucu sanayi çalışanı Mustafa Kişi (22) yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü ile araçtaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. 

    Kent merkezinden dün akşam uygulama yapan ekipler, 51 AAF 179 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu. Trafik polislerinin uyarısını dikkate almayan otomobil sürücüsü, 2 arkadaşıyla birlikte kaçmaya başladı. Takibe alınan sürücünün gittiği Eski Sanayi Sitesi mevkisinde yol, motorize ekipler tarafından kesildi. Bu sırada otomobil sürücüsü, motosikletli ekibe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen polis memurları Eren P. (36) ile İrfan Y.'nin (40) üzerlerinden geçen sürücü, kaçtı. Bunun üzerine diğer ekipler de sürücüyü durdurmak için ateş açtı. Seken kurşunlardan biri, sanayide çalışan ve olayla ilgisi bulunmayan Mustafa Kişi'nin omuzuna isabet etti. Yaralı polisler ile Mustafa Kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde götürülüp, tedaviye alındı. Polis memurları ile Kişi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Takip sonucu sanayi sitesinde kıstırılan ve isimleri açıklanmayan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Korkunç anlar 2 polisin üzerinden geçti...

    Etiketler: polisi ezdi , kaza , dur ihtarı
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