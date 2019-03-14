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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
14.03.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı

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ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, 5 kilometre süren kovalamacada yakalandı. Şüphelilerin, kovalamaca sırasında polislerin üzerine kimyon baharatı attıkları öne sürüldü.

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  • Dur ihtarına uymayan otomobilden, polise kimyon baharatı atıldı
  • Dur ihtarına uymayan otomobilden, polise kimyon baharatı atıldı
  • Dur ihtarına uymayan otomobilden, polise kimyon baharatı atıldı
  • Dur ihtarına uymayan otomobilden, polise kimyon baharatı atıldı
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Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 ACH 205 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Kent merkezi istikametine kaçan otomobilde yolcu konumundaki kişi, iddiaya göre hastaneler kavşağı yakınında motosikletli polislerin kendilerini takip etmesini engellemek için üzerlerine kimyon baharatı attı.

Görüş alanları kapanmasına rağmen takibi sürdüren polisler, otomobili Fuzuli ile Cevat Yurdakul caddelerinin kesiştiği kavşakta yakaladı.

'ARANMAM VAR'

Sürücü ve yanındaki arkadaşını otomobilden indiren ekipler, araçta arama yaptı. Bu sırada yolcu konumundaki şüpheli, aranmasını olduğunu söyleyip, bu yüzden kaçtıklarını öne sürdü ancak yapılan GBT sorgusunda aranmasının olmadığı belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye 'dur' ihtarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı. 

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