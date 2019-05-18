"Dur" ihtarına uymayan minibüse uyarı ateşi açıldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde "Dur" ihtarına uymadığı için polis tarafından uyarı ateşi açılan minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Nisan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 63 M 4706 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve uygulama noktasından kaçmaya çalışan minibüse uyarı ateşi açıldı.
Minibüste bulunan E.Ç, Z.K, A.G, G.E. ve H.A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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