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    'Dur' ihtarına uymadı, kendisi öldü arkadaşı yaralı...

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
    12.05.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Çorum'da sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada ehliyetine alkollü araç kullandığı için el konulan sürücü Candan Al (26) yaşamını yitirirken, arkadaşı Esra Yılmaz (24) ağır yaralandı.  

    Kaza, Çorum-Samsun karayolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, Samsun yönünden Çorum istikametine giden Candan Al idaresindeki 19 AL 353  plakalı otomobil, bölge trafik önünde polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Hızla uzaklaşan otomobil, bir süre sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Candan Al ve yanındaki arkadaşı Esra Yılmaz ağır yaralandı. İki yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Candan Al, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede, sürücünün alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2 yıl süre ile el konulduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Dur ihtarına uymadı, kendisi öldü arkadaşı yaralı...

    Dur ihtarına uymadı, kendisi öldü arkadaşı yaralı...

    Etiketler: dur ihtarı , Candan Al , gündem
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