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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Dur ihtarı yapan polise çarptı

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Dur ihtarı yapan polise çarptı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü polis tarafından yapılan dur ihtarına uymadı. Aracın önüne geçen polisi kaportasında bir süre sürükleyen sürücü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mahallesi Belediye sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapıldı. Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak isteyen ekipler yapılan dur ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Ekipler kaçan araç sünücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polis memuru M.E. alkollü şahsı durdurmak için aracının önüne geçtiği sırada araç sürücüsü polis memurunu aracının kaportası üzerinde bir süre taşıdı. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis memuru sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.

Yapılan uyarı ateşlerinin ardından aracın kaportasındaki polis araçtan düşerek hafif yaralandı. Kaçan sürücü ekiplerin takibi sonrası Saburhane mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Ü.K. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alkol muayenesinin ardından işlemleri yapılarak adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Araç içinde yapılan aramada aracın ön tarafında ağzı açık alkol şişesi bulundu.

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