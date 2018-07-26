Dupnisa mağarası nerede?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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26.07.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Dupnisa mağarası nerede?

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Dupnisa mağarası nerede?

Hafta sonu İstanbul’dan kaçmak istiyor ve yeni rotalar arıyorsanız çok uzaklaşmayın. Trakya’nın turizme açılan ilk mağarası Dupnisa, Kırklarerli’nde sizleri bekliyor. Bunaltıcı sıcakların aksine içerisi oldukça serin olan mağarayı ziyaret edecekseniz yanınıza kalın bir şeyler almayı unutmayın..

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Sarpdere köyüne 5-6 kilometre uzaklıkta bulunan Dupnisa Mağarası ülkemizin ikinci büyük mağarası olup yaklaşık 180 milyon yıl önce oluşmuştur. Uzunluğu 2720 metre olan mağara birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan oluşuyor. İçinde sürekli akan bir yer altı nehri ve bu nehir üzerinde oluşan, derinliği yer yer 2 metreyi bulan göletler yer almaktadır.

2003 Yılında Turizme Açıldı

Önceleri sadece profesyonel dağcıların gezebildiği mağara 2003 yılında turizme açıldı.Şuan sadece 500 metrelik bir kısmı yapılan platform ve aydınlatmalar sayesinde gezilebiliyor. Yeşilin her tonunda yoğun bitki örtüsüyle kaplı bir bölgede bulunan mağara Sulu, Kuru ve Kız olarak üç bölümden oluşuyor. Üstte yer alan Kuru Mağara, zengin damlataşı birikimi, büyük sarkıt, dikit ve sütunlarıyla göz kamaştırıyor. Alt katmandaki Su Mağarası ise minik gölleri ve şırıl şırıl akan deresiyle ziyaretçileri büyülüyor. Kız Mağarası, içinde yaşayan yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalıdır.

Yarasaların üreme mekanı olan mağarada 16 türde 33 binden fazla yarasaya ev sahipliği yapıyor. Yarasaların olmadığı Kuru Mağara yılın 12 ayı turizme açık ancak Sulu Mağara 15 Kasım – 15 Mayıs arasında turizme kapalıdır. Bunun nedeni kış uykusunda olan yarasalrı rahatsız etmemektir.

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