Dupnisa mağarası nerede?
Hafta sonu İstanbul’dan kaçmak istiyor ve yeni rotalar arıyorsanız çok uzaklaşmayın. Trakya’nın turizme açılan ilk mağarası Dupnisa, Kırklarerli’nde sizleri bekliyor. Bunaltıcı sıcakların aksine içerisi oldukça serin olan mağarayı ziyaret edecekseniz yanınıza kalın bir şeyler almayı unutmayın..
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde Sarpdere köyüne 5-6 kilometre uzaklıkta bulunan Dupnisa Mağarası ülkemizin ikinci büyük mağarası olup yaklaşık 180 milyon yıl önce oluşmuştur. Uzunluğu 2720 metre olan mağara birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan oluşuyor. İçinde sürekli akan bir yer altı nehri ve bu nehir üzerinde oluşan, derinliği yer yer 2 metreyi bulan göletler yer almaktadır.
2003 Yılında Turizme Açıldı
Önceleri sadece profesyonel dağcıların gezebildiği mağara 2003 yılında turizme açıldı.Şuan sadece 500 metrelik bir kısmı yapılan platform ve aydınlatmalar sayesinde gezilebiliyor. Yeşilin her tonunda yoğun bitki örtüsüyle kaplı bir bölgede bulunan mağara Sulu, Kuru ve Kız olarak üç bölümden oluşuyor. Üstte yer alan Kuru Mağara, zengin damlataşı birikimi, büyük sarkıt, dikit ve sütunlarıyla göz kamaştırıyor. Alt katmandaki Su Mağarası ise minik gölleri ve şırıl şırıl akan deresiyle ziyaretçileri büyülüyor. Kız Mağarası, içinde yaşayan yarasaların yoğunluğu nedeniyle turizme tamamen kapalıdır.
Yarasaların üreme mekanı olan mağarada 16 türde 33 binden fazla yarasaya ev sahipliği yapıyor. Yarasaların olmadığı Kuru Mağara yılın 12 ayı turizme açık ancak Sulu Mağara 15 Kasım – 15 Mayıs arasında turizme kapalıdır. Bunun nedeni kış uykusunda olan yarasalrı rahatsız etmemektir.
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