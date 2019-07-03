Dünyayı tedirgin eden 2 gelişme: Bir kaza, bir iptal
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm programlarını iptal ederek Savunma Bakanı ile acil toplantı düzenlerken, ABD’de Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yurtiçi seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam tüm programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu acil toplantıya çağırdı. Önceki gün 14 denizcinin hayatını kaybettiği denizaltı yangını ile ilgili olduğu anlaşılan toplantının ardından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Şoygu’nun soruşturmayı takip etmek üzere bölgeye gideceği aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, önceki gün ülkenin kuzeyinde Rus karasularında deney dalışı sırasında nükleer güçle çalışan bir denizaltıda yangın çıktığını, dumandan zehirlenen 14 mürettebatın öldüğünü bildirdi. “Loşarik” lakaplı AS-12 denizaltısının mürettebatı 25 kişiden oluşuyordu. Denizaltı, Rus Kuzey Filosu’nun ana deniz üssü Severomorsk limanına götürülürken, can kaybının gerçekte daha yüksek olduğu da iddialar arasında. Yangının nedeni henüz belli değil.
‘SIRADAN BİR DENİZALTI DEĞİL’
Yangının ardından Rusya tarafından nükleer sızıntı olmadığı açıklaması yapıldı. Norveç’ten de benzer bir açıklama geldi. Dün akşam saatlerinde tüm programlarını iptal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirdi ve Bakan Şoygu’yu bölgeye gönderdi. Putin, “Biliyorsunuz bu sıradan bir denizaltı değil. Mürettebat subaylardan oluşuyordu. Trajedide 7 birinci sınıf kaptan ve iki Rusya kahramanı nişanına sahip arkadaşımızı kaybettik” ifadelerini kullandı.
Aynı dakikalarda Washington’da da hareketlilik yaşanması tedirginliğe neden oldu.
PENCE’İN GEZİSİ İPTAL EDİLDİ
ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire’a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington’da kaldı. Amerikan medyasında çıkan “Pence’in New Hampshire eyaletine gittiği sırada acil olarak başkente çağrıldığı” haberleri akıllara Başkan Donald Trump’ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri getirdi, sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak ilerleyen dakikalarda Beyaz Saray “Herkesin iyi olduğunu”, Pence’in aslında Washington’dan hiç ayrılmadığını açıkladı, ayrıca spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.
Twitter’dan bir açıklama yapan Pence’in Sözcüsü Alyssa Farah, “Başkan Yardımcısının Washington’da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok” dedi. New Hampshire ziyaretinin ise kısa sürede yeniden planlanacağını aktardı. Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD’li yetkili de, “Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil” diye konuştu. Diğer taraftan yaşananların İran’a olası bir askeri müdahale ile ilgili olduğu da iddia edildi.
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