Dünyayı gezerken teşhis kondu, şimdi farkındalık için yollarda... Her şehirde kanseri anlatacak
Gülçin Söğüt kanser tedavisi devam ederken erkek arkadaşı ile birlikte 6 ay sürecek motosikletli Anadolu turuna çıktı. Tedavisine gezdiği şehirlerde devam eden Söğüt “Gezdiğim şehirlerde kanser tedavisi veren merkezleri dolaşıyorum. Hastaları ziyaret ediyorum. Belki birisinin hayatına dokunurum” diyor.
Motosikleti ile dünya turuna çıkarak 55 ülkede 70 bin kilometre yol giden Gülçin Söğüt, geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanseri nedeniyle gezilerine ara verdi. Söğüt, yaklaşık bir yıl kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Motosiklet gezgini Gülçin Söğüt, meme kanserinde farkındalık yaratmak için 26 Mayıs’ta erkek arkadaşı Hollandalı Ferry Schouten ile birlikte İstanbul’dan yola çıktı. Çiftin, 6 ay sürecek Anadolu turunda ilk durağı Ankara oldu. Ankara’da kemoterapi sonrası uygulanan “akıllı ilaç” tedavisi gören Söğüt, buradan güneye inerek Adana’ya geldi. Motosikletiyle gezen Gülçin, ikinci tedavisini Adana’da gördü. Gezdiği şehirlerde farkındalık yaratmak için sağlık merkezlerini ve kanser hastalarını ziyaret eden Söğüt’ün üçüncü durağı da Adıyaman oldu. Nemrut Dağı’na tırmanan Söğüt, üçüncü ilaç tedavisini Diyarbakır’da uygulayacak.
‘KALBİM YORULURSA VEDA EDECEĞİM’
Söğüt hikâyesini şöyle anlattı: “Dünya turu yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğümde meme kanseri olduğumu öğrendim. Bir yıl kanser tedavisi gördüm. Çok zor bir süreçten geçtim. Ama ‘Kanseri yeneceğim’ dedim. Yoğun bakımda kaldım. Bir yılın ardından kemoterapi ve radyoterapi süreci bitti. Ferry ile birlikte Anadolu turu yapmaya karar verdik. Ancak kemoterapi sonrası ‘akıllı ilaç’ denilen bir tedavi uygulaması var. Akıllı ilaç damardan verilen bir ilaç, 17 seans göreceğim. Yan etkisi var, kalp yetmezliğine neden oluyor. Yavaş yavaş kalbin kan pompalamasını engelliyor. Bir defa biraz rahatsızlandım. Eğer kalbim tekrar yorulursa motosiklete ve tırmanışlara veda edeceğim. Ama şu anda hiçbir şey olmayacak gibi devam ediyorum. Amacım meme kanserinde farkındalık yaratmak. Gezdiğim şehirlerde kanser tedavisi veren merkezleri dolaşıyorum. Hastaları ziyaret ediyorum. Üçüncü tedavimi Diyarbakır’da Cuma günü görmeyi planlıyorum. Pazar gününe kadar dinleneceğim. Diyarbakır’da kalacağım. Tedavi sonrası dinlenme süreci oluyor. Daha sonra Van üzerinden Ardahan’a gideceğiz. Sonrasında Karadeniz üzerinden İstanbul’a döneceğiz. Her 21 günde bir ilaç aldığım için hangi şehirde olursam olayım tedavimi orada göreceğim. İstanbul’dan da Ege turuna çıkacağız. Toplamda 6 ay sürecek bir gezi planladık. Gittiğim her şehirde kanseri ve tecrübelerimi anlatacağım, belki birisinin hayatını dokunurum”
Gülçin Söğüt - Ferry Schouten
DÜNYAYI GEZDİ
Bankacılıkta 15 yıl yöneticilik yaptıktan sonra 2013’de annesinin ölümüyle dünyayı keşfetme isteğini uygulamaya başlayan Söğüt, önce Orta Amerika’da Guatemala’yı gezdi. Söğüt, 3 yılda kıtada 12 ülkeyi gezdi. Söğüt, Endonezya’nın Sulavesi adasında bindiği feribotta Hollandalı Ferry Schouten ile tanıştı. Çift Avrupa’da 21 ülkede 17 bin km motosiklet sürdü. Afrika turuna çıkan çift daha sonra İstanbul’a geldi. Ancak Söğüt İstanbul’da meme kanserine yakalandığını öğrendi. Söğüt bir yıldır tedavi görüyordu.
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