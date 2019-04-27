Dünyaya robot ülkeye müfredat

INTEGRA ekibi, Ankara’ya gidip Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alparslan Durmuş ile görüştü. Bakanlık, “Gelecekte bu alanlar öne çıkacak” diyen ekibin hazırladığı müfredatı seçmeli ders havuzuna aldı. Buna göre isteyen fen ve teknoloji liseleri dersleri seçmeli olarak okutabilecek.

‘AFAD’LA ÇALIŞIYORUZ’

En prestijli ödül olarak kabul edilen ‘Chairman’s Award Finalist’ kategorisinde 8 bin takım arasında dereceye girdiklerini belirten okul müdürü Tolga Yıldız ise “Mühendis olmayı, topluma faydalı olmayı özendiriyor” dedi. Yıldız, takımın hedeflerini ise şöyle anlattı: “Kuyu köpeği kurtaran kol fikrini bizim çocuklar vermişti. AFAD’la çalışıyoruz. Bilgimizi bir bomba imha robotu üzerine yoğunlaştırdık. Hafif, taşınabilir bir robotun müjdesini de bir-iki aya vermiş olacağız.”

Sunduk, beğendiler

Rana Özer: Türkiye’de İHA ve robotikle ilgili pek kaynak yok. Ders de yok. Gelecekte bu alanlar öne çıkacak. İki dersin müfredatını yazarak Ankara’ya gittik. Bunları sunduk, onlar da beğendi ve bunu onayladılar. Ayrıca takımda ilk defa kızların sayısı erkekleri geçti.

‘İdolümüzsünüz’ dediler

Deniz Orbay: Yarışmadayken hiç tanımadığımız Meksikalı bir takım bize ‘İdolümüzsünüz’ dedi. Dünyanın bir ucundaki takıma ilham vermeyi başarmak beni çok mutlu etti.

Kitap da yazdılar

Okul müdürü Tolga Yıldız, İHA ile ilgili kitap hazırlığı yaptıklarını da belirterek, “Hazırladığımız müfredatın kabul edilmesi bizi çok yüreklendirdi. Bundan sonra bakanlığa daha fazla önerilerde bulunup içerik hazırlayacağız. Kitap da bitti” diye konuştuk.