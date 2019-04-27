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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra ÜLKAR
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyaya robot ülkeye müfredat

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Dünyaya robot ülkeye müfredat

ABD’deki uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition’da (FRC) ilk 3’e giren Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı ‘Integra-3646’, insansız hava aracı ve robotikle ilgili müfredat da yazdı. Ders seçmeli olarak okutulabilecek.

INTEGRA ekibi, Ankara’ya gidip Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alparslan Durmuş ile görüştü. Bakanlık, “Gelecekte bu alanlar öne çıkacak” diyen ekibin hazırladığı müfredatı seçmeli ders havuzuna aldı. Buna göre isteyen fen ve teknoloji liseleri dersleri seçmeli olarak okutabilecek.

Dünyaya robot ülkeye müfredat

‘AFAD’LA ÇALIŞIYORUZ’

En prestijli ödül olarak kabul edilen ‘Chairman’s Award Finalist’ kategorisinde 8 bin takım arasında dereceye girdiklerini belirten okul müdürü Tolga Yıldız ise “Mühendis olmayı, topluma faydalı olmayı özendiriyor” dedi. Yıldız, takımın hedeflerini ise şöyle anlattı: “Kuyu köpeği kurtaran kol fikrini bizim çocuklar vermişti. AFAD’la çalışıyoruz. Bilgimizi bir bomba imha robotu üzerine yoğunlaştırdık. Hafif, taşınabilir bir robotun müjdesini de bir-iki aya vermiş olacağız.”

Sunduk, beğendiler

Rana Özer: Türkiye’de İHA ve robotikle ilgili pek kaynak yok. Ders de yok. Gelecekte bu alanlar öne çıkacak. İki dersin müfredatını yazarak Ankara’ya gittik. Bunları sunduk, onlar da beğendi ve bunu onayladılar. Ayrıca takımda ilk defa kızların sayısı erkekleri geçti.

‘İdolümüzsünüz’ dediler

Deniz Orbay: Yarışmadayken hiç tanımadığımız Meksikalı bir takım bize ‘İdolümüzsünüz’ dedi. Dünyanın bir ucundaki takıma ilham vermeyi başarmak beni çok mutlu etti.

Kitap da yazdılar

Okul müdürü Tolga Yıldız, İHA ile ilgili kitap hazırlığı yaptıklarını da belirterek, “Hazırladığımız müfredatın kabul edilmesi bizi çok yüreklendirdi. Bundan sonra bakanlığa daha fazla önerilerde bulunup içerik hazırlayacağız. Kitap da bitti” diye konuştuk.

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