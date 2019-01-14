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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünyaya öneri: Tarım fazlası ürünler fakir ülkelere dağıtılsın

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Dünyaya öneri: Tarım fazlası ürünler fakir ülkelere dağıtılsın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu’da barış ve dünyada açlıkla mücadele için iki önemli projenin çağrısını yaptı. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütü’nce (FAO-Food and Agriculture Organization) Türkiye ve diğer ülkelerdeki tarım fazlası ürünlerin alınarak açlıkla mücadele eden ülkelere dağıtılmasını öneren Kılıçdaroğlu, “Hem buradaki çiftçi kazanacak hem oradaki açlık önlenecek” dedi. Bir grup gazeteci ile sohbet eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

OBİT KURULABİLİR

“Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OBİT) kurulmasını istedik. OBİT kurulsa Ortadoğu’nun sorunlarını çözmek için egemen güçlere gerek kalmazdı. Bir grup ‘Rusya’, başka bir grup ‘Amerika gelsin beni kurtarsın’ demeyecekti. Dört ülke kendi sorunlarını masaya yatırıp akılcı projelerle çözebilirdi. Ortadoğu’yu renkli kılmak mümkün, çünkü her inançtan, etnik kimlikten insan var, farklı yaşam tarzları var, bunlar bölgenin zenginliği olarak görülebilir. Başlangıçta Türkiye, İran, Suriye ve Irak kurucu olur. Örneğin Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün daha sonra OBİT’in bir üyesi olabilir. ABD gözlemci olarak katılabilir. Bölge kendi sorunlarını, kendi birikimi ve dinamikleri ile çözecek kapasiteye sahip. Barışı sağlayacak, yeraltı kaynaklarını her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği, siyasal ve ekonomik birliğe dönüşebilirdi, kurulabilseydi.

AVRUPA’YA ANLATTIM

OBİT’in, bölgenin, dünyanın siyasal dönüşümünde önemli bir güç olarak ortaya çıkabileceğini düşünüyorduk. Halen de bu düşüncedeyim. Türkiye halen bunu kaçırmış değil. Dört ülkede de bölgenin sorunlarına akılcı çözümler bulacak kadrolar var. Bunu AB yetkilileri ile yaptığım görüşmede de anlattım. ‘Ortadoğu’da ne oluyor’ diye sordular. Ortadoğu’yu karıştıran sizsiniz. Ortadoğu’da demokrasi yok, özgürlükler yok, kan akıyor. Bu insanlar nereye gidecek, Avrupa’ya gidiyor. Neden Avrupa, çünkü demokrasi, özgürlük istiyor, iş bulmak istiyor. AB bu bölgeye katkı yaptı mı? Yapmadı, uzun süre izledi, ne zaman göçler kapısına dayandı; ‘Vay nereden çıktılar’. Siz çıkardınız, görmeniz lazımdı. Onlara da söyledik; OBİT’e siz de destek verin, kurulsun AB de gözlemci olabilir.

DEMOKRASİ RÜZGÂRI ESER

Ortadoğu’ya barışın gelmesi, Afrika’dan Rusya’ya, Kafkaslar’dan Avrupa’ya kadar bütün bölgede demokrasi rüzgârının esmesine yol açacak, diktatörlükler yıkılacaktır. Atatürk, Cumhuriyet’i kurduğu zaman bütün İslam dünyası örnek aldı. İslamiyet’in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük devrim Cumhuriyet, ikincisi yok. Zenginlikleri başlarına bela olmuş. Bölgenin aydınları, Arap dünyasının aydınları bir araya gelip bu sorunu çözebilmeli.
Türkiye çok akıllı bir politika izleyip bunun ön adımlarını atar, tarafları davet eder, Dışişleri Bakanlığı bürokratları gider, üniversiteler arası işbirliği olabilir, kültür, resim, sinema, her alanda müthiş bir işbirliği olabilir.

BİR AYIP YAŞANIYOR

Batı dünyasında bir ayıp yaşanıyor, mülteciler arasında ayırım yapıyorlar. Üniversite bitireni alıyor, diğerlerini dışarı atıyor. Gelen kişi yoksul eğitimsiz diye onu açlığa ve yoksulluğa mahkûm ediyorsun, yetişmiş doktora, mühendise gel diyor imkân veriyorsun. Akademik dünyada bunun tartışılması lazım, düşünürlerin tartışması lazım.”

BÜTÇEYİ KULLANSINLAR

BM bünyesinde FAO (Food and Agriculture Organization - Gıda ve Tarım Örgütü) var. Niye Türkiye’de üretilen fazla ürünleri satın alıp Afrika’da yoksullara dağıtmaz? Sadece bizde değil Fransa’da, Hollanda’da da üretim fazlası olabilir. BM bunları satın almalı ve dünyanın yoksul ülkelerine dağıtmalı. Yüz binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Orada kamplar var, burada da fazla ürün var, BM’nin de önemli bir bütçesi var, alın bu ürünleri oraya verin. Hem buradaki çiftçi kazanacak, oradaki açlık önlenmiş olacak, dünya kazanacak. BM üyeleri zaten oranın bütçesine katkıda bulunuyor. Bu iki projeyi ne Türkiye ne ABD ne de AB tek başına gideremez, ama bütün dünya ülkelerinin olduğu BM var. Zaten kıtlık olduğu zaman ilk müdahale eden BM oluyor. Dolayısıyla bu bütçeyi yoksul ülkeler için kullanabilir. Sanayi fazlası olduğu zaman da aktarabilmeli.”

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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