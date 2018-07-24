DÃ¼nyaya getirdiÄŸi evladÄ±nÄ± gÃ¶remeden Ã¶ldÃ¼... Åžok iddia

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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24.07.2018 - 11:41, Son GÃ¼ncelleme:

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Dünyaya getirdiÄŸi evladÄ±nÄ± göremeden öldü... Åžok iddia

AÄžRI'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde Ã¶ÄŸretmen Dilan RÄ±zaoÄŸullarÄ± (27), Ã¶zel hastanede kÄ±z bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten bir hafta sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. EÅŸinin ihmal sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia eden Sedat RÄ±zaoÄŸullarÄ±, hastane yetkilileri ve doktorlar hakkÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu. RÄ±zaoÄŸullarÄ±, "ElÃ§im adÄ±nÄ± verdiÄŸim kÄ±zÄ±m annesiz bÃ¼yÃ¼yecek. EÅŸim ise yavrusunu hiÃ§ gÃ¶rmedi" dedi.

DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde fizyoterapist olan Sedat RÄ±zaoÄŸullarÄ± (28) ile aynÄ± ilÃ§edeki Gazi Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'nda sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni olan Dilan RÄ±zaoÄŸullarÄ± 18 EylÃ¼l 2015 tarihinde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n EylÃ¼l ayÄ±nda bebekleri olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen genÃ§ Ã§ift, kontrol amacÄ±yla dÃ¼zenli olarak olayÄ±n meydana geldiÄŸi Ã¶zel hastanede KadÄ±n DoÄŸum UzmanÄ± olarak gÃ¶rev yapan doktorlarÄ±na gitti. Bebeklerine kavuÅŸmanÄ±n hayaliyle yaÅŸayan RÄ±zaoÄŸullarÄ± Ã§ifti, 18 Haziran 2018 gÃ¼nÃ¼ kontrol ve doÄŸum iÃ§in gÃ¼n almak iÃ§in yine hastaneye gitti. DoktorlarÄ±, RÄ±zaoÄŸullarÄ± Ã§iftine iddiaya gÃ¶re normal doÄŸum tarihinin 24 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ancak 19 Haziran gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde eÅŸinin sancÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastaneye gittiklerini anlatan Sedat RÄ±zaoÄŸullarÄ±, saat 19.00'da eÅŸinin doÄŸumhaneye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saat 21.00'de doÄŸumhaneden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. RÄ±zaoÄŸullarÄ±, doktorun kendisine bebeÄŸin doÄŸum sÄ±rasÄ±nda ters dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in normal doÄŸum yapamadÄ±klarÄ±nÄ±, sezaryen ile bebeÄŸi aldÄ±klarÄ±nÄ±, bebeÄŸin doÄŸum sÄ±rasÄ±nda biraz nefessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bunun problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek hastaneden ayrÄ±lÄ±p gittiÄŸini iddia etti.

'GELEN DOKTOR ALKOLLÃœYDÃœ' Ä°DDÄ°ASI

Doktorun hastaneden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normal bir odaya alÄ±nan eÅŸi Dilan RÄ±zaoÄŸullarÄ± ve bebekleri BelÃ§im'in, herhangi bir doktor tarafÄ±ndan kontrolÃ¼ ya da doÄŸum sonrasÄ± genel durum takibi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekleyen Sedat RÄ±zaoÄŸullarÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DoÄŸumdan sonra eÅŸimin bedeninde sararma gÃ¶rdÃ¼m, orada Ã§alÄ±ÅŸan personellere doktoru Ã§aÄŸÄ±rmalarÄ±nÄ± ve bu durumun beni korkuttuÄŸunu sÃ¶yledim. Saat 23.00 gibi eÅŸim daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸti, ben yine Ä±srarla doktorun acil gelmesini, eÅŸime mÃ¼dahale etmesini, ya da eÅŸimin acil baÅŸka bir saÄŸlÄ±k merkezine ya da hastaneye sevk edilmesini istedim. Bunun Ã¼zerine doktoru aradÄ±lar, doktor gelerek herhangi bir mÃ¼dahale etmeksizin tarafÄ±mÄ±za, 'nankÃ¶rlÃ¼k etmeyin, her ÅŸey normal, anne ve bebek hayatÄ±nÄ± bana borÃ§lu' diye bizi azarlayÄ±p Ã§ekip gitti. Doktor gelip azarlayÄ±p gittiÄŸinde alkolÃ¼n etkisinde olduÄŸu, hem nefes kokusundan hem de tavÄ±rlarÄ±ndan anlaÅŸÄ±lÄ±yordu" dedi.

DURAN KALBÄ° Ã‡ALIÅžTIRILDI

Ä°lerleyen saatlerde eÅŸinin durumunun daha da kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini, Ä±srarÄ± Ã¼zerine personelin hastanenin sahibine haber verdiÄŸi kaydeden Sedat RÄ±zaoÄŸullarÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

O da yanÄ±mÄ±za gelip kendisini tanÄ±tarak, korkmamamÄ±z gerektiÄŸini, eÅŸime bir ÅŸey olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve sorumluluÄŸun da kendisinde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kendisine Ä±srar etmeme raÄŸmen ne doktor geldi, ne de baÅŸka bir yere sevkimiz saÄŸlandÄ±. 05.00 gibi eÅŸimin kalbi durdu. MÃ¼dahale ile hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten hemen sonra 112 acil servisi aradÄ±m. Acil servisten personeller gelince Dr. Alper T. de geldi. Kendi kusuru ve ihmali yetmezmiÅŸ gibi gelen 112 acil servis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na 'Ã§abuk gÃ¶tÃ¼rÃ¼n, yoksa ailesi ile uÄŸraÅŸamayÄ±z' dedi. SaÄŸlÄ±k personelleri de kendisine 'hastanÄ±n nabzÄ± atmÄ±yor mÃ¼dahale yapÄ±lmadan gÃ¶tÃ¼remeyiz" dedi. SaÄŸlÄ±k personelince eÅŸime mÃ¼dahale yapÄ±lÄ±p, DoÄŸubayazÄ±t Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Uzun bir sÃ¼re mÃ¼dahale edilmediÄŸi iÃ§in de ciddi kan kaybÄ± nedeniyle eÅŸim buradan da Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. EÅŸime doÄŸumdan sonra uzunca bir sÃ¼re mÃ¼dahale edilmediÄŸi ve aÅŸÄ±rÄ± kan kaybettiÄŸi iÃ§in DÄ°K (Dissemine IntravaskÃ¼ler Koagulasyon) adÄ±nda kan kaybÄ±na baÄŸlÄ± bir hastalÄ±k oluÅŸmuÅŸ. Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde kan ve deÄŸerlerin normal hale gelmesi beklendi, ancak maalesef eÅŸimin bilinci bir tÃ¼rlÃ¼ yerine gelmeyip 7 gÃ¼n yoÄŸum bakÄ±mda kaldÄ±ktan sonra vefat etti. ElÃ§im adÄ±nÄ± verdiÄŸim kÄ±zÄ±m annesiz bÃ¼yÃ¼yecek. EÅŸim ise yavrusunu hiÃ§ gÃ¶rmedi."

25 HAZÄ°RAN'DA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Dilan Ã¶ÄŸretmen 25 Haziran'da DoÄŸubayazÄ±t ÅŸehir mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verilirken, taziyeleri kabul eden ailesi ve eÅŸi Sedat RÄ±zaoÄŸullarÄ±, DoÄŸubayazÄ±t Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na, olay sÄ±rasÄ±nda doktorluk mesleÄŸinin verdiÄŸi sorumluÄŸu yerine getirmeyen doktor, ameliyattan sonra hastanede mÃ¼dahale edecek doktor bulundurmayan hastane mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve yÃ¶netiminden, ameliyattan sonra hastanÄ±n durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi Ã¼zerine doktor talep edilmesine raÄŸmen saatler sonra doktor yerine gelip kendisinin hastane sahibi olarak tanÄ±tan ve sorumluluk Ã¼stlendiÄŸini belirten kiÅŸiden, ebe olmadÄ±ÄŸÄ± halde ebe olarak eÅŸinin doÄŸumuna katÄ±lan kiÅŸiden ve anestezi uzmanÄ± olmadan anestezi uzmanÄ±nÄ±n yapmasÄ± gerektiÄŸi iÅŸi yapan anestezi teknikeri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸunu belirtti.

Ã–zel hastane yetkilileri, olayÄ±n yargÄ±ya intikal ettiÄŸini ve bu yÃ¼zden bir aÃ§Ä±klama yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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