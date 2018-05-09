Dünyası asfalt kadar

EZBER BOZDUK

“Geçen cuma ezberleri yine bozduk. CHP olarak cumhurbaşkanı adayımız olarak Sayın Muharrem İnce’yi açıkladık. Beklemiyorlardı, çünkü kendileri gibi sanıyorlar CHP’yi de. Efendim orada yarış oldu biri diğerini mahvedecek. Neden edelim? Yıllardır beraberiz. Aynı kavgayı veriyoruz, aynı mücadeleyi yapıyoruz, aynı yolda yürüyoruz. Kaldı ki Sayın İnce hem sorunları hem de kaynağını çok iyi bilen bir kişi. Rozetini çıkardı ve bana emanet etti. Vay efendim nasıl yaparlar bunu. Biz en başından beri cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söyledik. İnce kim olursa olsun herkesi kucaklıyor. ‘Bana oy verenler makbul vermeyenler hain veya münafık.’ Söylediğin lafa bak Allah aşkına... Ve bu adam cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor. Eğer 80 milyonun cumhurbaşkanı değilsen kimse kusura bakmasın kardeşim sen cumhurbaşkanı değilsin.



BENİ DİNLİYOR

Eskiden başarısızlık olunca CHP yüzünden diyorlardı. Halk inanmayınca, plağı değiştirdiler, ‘Dış güçler var onlar yüzünden, beka sorunu var, dış güçler bunları yapıyor’. Ee sen dış güçlerin oyuncağı mısın? Dış güçlere karşı onurlu, dik duramıyor musun? Eğer dış güçler Türkiye’ye karşı oyun oynuyorlarsa Kemal kardeşine haber ver, hemen yanında olacağım.



Erdoğan beni aslında dinliyor ve şunu çok iyi biliyor. Ona yalan söylemeyen tek kişi benim. O nedenle bir ‘ahdim olsun’ diye başlayan cümlelerle bir konuşma yaptı. Anladım ki evet bu beni dinliyor. Ama kendisine güvenmiyorum. Orada diyor ki ‘Ahdim olsun enerjide bağımlılığı azaltacağız’. Tam tersi artacak. Diyor ki ‘Teşviklerle istihdam artışı sağlanacak, fabrikaların önü açılacak.’ Ben demiyor muydum üreten Türkiye, sen diyordun yok şantiye. Ben diyordum fabrikalar sen diyordun binalar. Bütün fabrikaları kapattılar, yabancılara peşkeş çektiler.



SARAYDAN FARK ETMİŞ

Bir açıklaması var, manifestosu. Dar gelirlilerin hayat standartları mutlaka artacak demiş. Çok şükür. Demek ki dar gelirli vatandaş var, saraydan fark etmiş bunu. ‘Adalet olacak memlekette’ diyor. Ne demek? Adalet yok, yeni dönemde adaleti getireceğim demektir. ‘Hakkındaki suçlama ne olursa olsun kişi adil yargılanacak’ diyor. Onun için büyük laf. Bunu söyleyen kişinin önce Türkiye’yi BM’ye ihbar ettiği dilekçeyi geri çekmesi lazım.



Şimdi, konuşma yapmış ‘Muharrem İnce gelince asfaltları mı sökecek’ demiş. Buyur. Çünkü kendisi sadece asfalt bilir. Dünyası o kadar, asfalt. Köprü yaptık yol yaptık o kadar. Dünyada hiçbir ülkenin başbakanı, ‘Biz köprü, yol yaptık’ diye övünmez, bunu ayıp sayar. Peki bilimsel olarak ne yaptın? İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti, bu ayıp bile sana yeter. ‘Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele etmek hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir.’ Maşallah yani. Yolsuzlukla mücadele edecek. Keşke bunu söylemeseydin Recep Bey. Devleti soyan adam, aile boyu yolsuzluk yapan adam yolsuzlukla mücadele eder mi? 3M’den yararlanıyor. Mahkeme, Maliye, Medya. Üç M’ye sığınmış bir iktidar var. Üç M’yi ortadan kaldırmak, bu ülkeye huzuru barışı kardeşliği getirmek benim namus borcumdur, ben bunu yapacağım.”



ÇAĞDIŞI SİZSİNİZ

“Fransa’da aralarında geçmişte devlet yöneticisi olanlar da dahil bir grup sanatçı Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini söylüyorlar. Neymiş? Çağdışı kalmış o ayetler. Buradan açık ve net söylüyorum; çağdışı kalan Kuran-ı Kerim değil çağdışı kalan sizlersiniz. Sizin bu tavrınız; El Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir. Onlara destek veriyorsunuz. Tüm kitaplara saygımız var. Eğer siz inançları kullanarak terör estirenlere destek vermek istiyorsanız bu söylemlerinize devam edin. İslamiyet’in bir barış dini olduğunu tüm dünya kabul ediyor. İslamiyet’te barış, liyakat, huzur vardır. İnsanların inancına saygı göstermek, insanoğlunun varlık nedeni. Öyle anlaşılıyor ki, bu açıklamayı yapanlar, İslamiyet’in ne olduğunu bilmiyorlar. Bir tavsiyem var; lütfen tarihte ilk insan hakları beyannamesi kabul edilen Peygamberimizin Veda Hutbesi’ni okuyunuz.