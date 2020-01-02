MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDünyanın konuştuğu kaçışta pilotun kalkış konuşmaları da ortaya çıktı: Destinasyon Beyrut
GeriGündem Dünyanın konuştuğu kaçışta pilotun kalkış konuşmaları da ortaya çıktı: Destinasyon Beyrut
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:47, Son Güncelleme:/

Dünyanın konuştuğu kaçışta pilotun kalkış konuşmaları da ortaya çıktı: Destinasyon Beyrut

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın konuştuğu kaçışta pilotun kalkış konuşmaları da ortaya çıktı: Destinasyon Beyrut

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma devam ederken İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 30 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı da ortaya çıktı. TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti pilotunun "Destinasyon Beyrut" anonsu yapmasıyla ilgili konuşmalar ses kaydına yansıdı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya’dan Lübnan'a kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada aralarında pilotların da olduğu havacılık çalışanı 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Osaka - İstanbul ve İstanbul - Beyrut hattında Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, Beyrut’a 30 Aralık Pazartesi sabahı havalanan TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jetinin pilotunun kule ile yaptığı kalkış konuşmaları da ortaya çıktı.

Saat 05:08’den itibaren kule ile kalkış için konuşmaya başlayan iş jetinin pilotunun, Beyrut’a gitmek için hazırlık yapmasıyla ilgili kule görevlisi ile yaptığı diyalog ses kaydına da yansıdı.

Dünyanın konuştuğu kaçışta Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
daha fazla video için

"DESTİNASYON BEYRUT"

Kule görevlisinin “Yeşilköy günaydın TC-RZA devam edin” anonsu ile başlayan ses kaydı, pilotun "destinasyon Beyrut" anonsu ile devam ediyor. Kalkış için son hazırlıklarını yapan uçağın pilotu ile kule arasındaki kalkış diyaloğu sürüyor, gerekli izinleri almasıyla beraber uçak saat 06:00 sıralarında havalanıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin de yer hizmeti veren özel bir şirketin çalışanı olduğu öğrenildi.

Dünyanın konuştuğu kaçışta pilotun kalkış konuşmaları da ortaya çıktı: Destinasyon Beyrut

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten
Dünyanın konuştuğu kaçışta Atatürk Havalimanında dikkat çeken iki uçuş
Dünyanın konuştuğu kaçışta Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
Dünyanın konuştuğu skandalla ilgili Türkiye’de gözaltılar başladı…
Dünyanın konuştuğu skandalla ilgili Türkiye’de gözaltılar başladı…
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle