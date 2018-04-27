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    Dünyanın konuştuğu görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

    ANKARA (AA)
    27.04.2018 - 22:38 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugün Panmunjom'da görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu" bildirdi. 

    Seul'e 2 Mayıs'ta gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile bu önemli konuyu da ele alacaklarını ifade eden Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum." temennisinde bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Koreceye de çevrilerek, aynı sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

    Dünyanın konuştuğu görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğandan ilk yorum

     

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