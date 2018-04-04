Dünyanın ilk kadın yargıtay üyesi bir Türk’tü

Gençcan, Facebook sayfasından, Türk yargı tarihinin ilk yargıtay üyesi, ilk kadın hâkimi ve ilk kadın avukatının isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı. Gençcan, 73 yıl önce seçilen Melahat Ruacan için, “1945 yılında yargıtay üyeliğine seçilen Melahat Ruacan aynı zamanda dünyanın ilk kadın yargıtay üyesidir. Türk kadını, dünya kadınları arasında onurlu ve saygın bir yere sahiptir” diye yazdı. Gençcan, Ruacan’la ilgili o dönemde çıkan bir gazetedeki, ‘Dünyada ilk kadın temyiz azası: Türk’ başlıklı bir haberin küpürünü de paylaştı. Gençcan, “Dünyanın ilk kadın sulh hâkimi Suat Berk, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile okula giren ve ilk hukuk diploması alan üç Türk kadınından biridir. Bu kalp onları unutmaz. Süreyya Ağaoğlu 5 Aralık 1927’de Ankara Barosu’na kaydoldu. 1928’de serbest avukatlık ruhsatını alarak, ‘Türkiye’nin ilk kadın avukatı’ unvanının sahibi oldu. Savunma yoksa adalet de yoktur” şeklinde paylaşım yaptı.

Gençcan’ın bu paylaşımları binlerce kişi tarafından beğenildi.

AYM’DE KADININ ADI YOK

Türkiye’de şu anda 17 üyeli Yüce Divan görevini de üstlenen Anayasa Mahkemesi’nde hiç kadın üye bulunmuyor. Ancak Danıştay Başkanlığı’nı Zerrin Güngör yürütüyor. Yargıtay’ın başkanı ve üst yönetimi de erkeklerden oluşuyor. Yargıtay’ın 23 hukuk ve 20 ceza dairesi olmak üzere 43 daire başkanından sadece 2’si kadın. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Şebnem Günaydın tek kadın ceza dairesi başkanı, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nesrin Yılmazcan ise tek kadın hukuk dairesi başkanı olarak görev yapıyor.

Kadın ve erkek hâkim ve savcıların dağılımları ise şöyle: Erkek hâkim: 7076, Kadın hakim: 4883 / Erkek savcı: 4763, Kadın savcı: 566.