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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Dünyanın her yerinde aranıyordu! Mafya lideri Türkiye'de yakalandı

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Dünyanın her yerinde aranıyordu! Mafya lideri Türkiye'de yakalandı

İnterpol'ün ‘uluslarası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak’ iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu mafya lideri, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması sonucu yakalandı.

Gürcistan’da hırsızlık işlediği ve silahlı saldırı gibi bir çok suça karıştığı iddiasıyla Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı Mindia Goradze Trabzon’da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, 36 yaşındaki Mindia Goradze, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon Akyazı Tüneli’nin girişine kurduğu yol kontrol noktasından aracıyla geçerken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, Gürcistan’da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu tespit edildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze’nin aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi bulundu.

Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze’nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. 2015 yılında Moldova’a yakalanan Goradze daha sonra sınır dışı edilmişti. Goradze’nin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İnterpol polisine teslim edilmesi bekleniyor.

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