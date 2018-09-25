Mus ve misk hangi hayvan türüdür?
Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen, mus ve misk gibi türleri bulunan hayvan türü bir yarışmayla gündeme geldi. Mus, bu hayvan türleri içinde en iri olanıdır. Misk ise gece aktif olurlar. Ot ve yosun ile beslenirler. Kış aylarında ince dallar ve diğer daha sert bitkiler de yiyebilirler. Peki,
Geyikler Antarktika ve Avustralya dışındaki kıtalarda oldukça yaygın olarak dağılmıştır. Afrika kıtasında Kuzey bölümünde Tunus ve Cezayir'in Atlas Dağları'nda bir miktar kızıl geyik bulunmaktadır. Geyikler tundradan tropikal yağmur ormanlarına kadar çeşitli biyomlarda yaşar. Her ne kadar ormanlarla bağdaştırılsa da birçok geyik türü ekotondur yani ormanlar ve çalılıklar ile kırlık ve savanlar arasındaki geçiş bölgelerinde yaşar. Büyük geyik türlerinin çoğu tüm dünyada ılıman yaprak döken ağaç ormanlarında, dağlık karışık ibreli ağaç ormanlarında, tropikal mevsimlik/kuru ormanlarda ve savanlarda bulunur. Ormanlar içinde bazı bölgelerin kısmen ağaçlardan temizlenmesi aslında geyik popülasyonlarına yardımcı olur.
MUS GEYİĞİ
Sığın, sığın geyiği, taçboynuzlu geyik ya da mus, geyikgiller familyasının ve karacagiller alt familyasının monotipik Alces cinsinden, Kuzey Avrasya ile Kuzey Amerika'da yaşayan, kürek boynuzlu ve boynu sakallı, yarı sucul iri bir geyik türü. Yaşayan geyik türleri içinde en iri olanıdır.
MİS GEYİĞİ
Misk geyiğigiller, geyikgiller ile yakın akraba olan bir çift toynaklı familya. Eski sınıflandırılmalarda geyikgillere ait oldukları kabul edilirdi, ama artık ayrı bir familyaya ayrılmaktadırlar.
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