Dünyanın gözü dörtlü zirvede
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde yarın İstanbul’da yapılacak dörtlü zirvede Suriye’de barış için uygulamaya konulacak 8 seçenek ele alınacak. Erdoğan’ın davetiyle Vahdettin Köşkü’nde yapılacak zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılacak.
Suriye’de siyasi çözümden ve ülkenin toprak bütünlüğünden yana olan dört ülke, bu konuda atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katılacağı zirvede Suriye sorununa kalıcı çözüm getirecek tüm seçenekler değerlendirilecek. Dört ülke de zirve dolayısıyla Suriye’de gelinen son aşamayı değerlendirecek.
ERDOĞAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PAYLAŞACAK
Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle başbaşa görüşmeler yapması da planlanıyor. Erdoğan, zirvede Türkiye’nin Suriye’ye yönelik çözüm önerilerini liderlerle paylaşacak. Erdoğan’ın gündeme getireceği öneriler arasında Türkiye’nin öncülük ettiği Astana ve Soçi’de ele alınan başlıkların hayata geçirilmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması, tüm etnik unsurları kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlanması, adil bir seçim için hazırlık yapılması, evlerinden olan yüzbinlerce mültecinin yaşadıkları topraklara yeniden dönüşü, Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere güvenli bölgelerin genişletilmesi, PYD/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ayrım yapılmadan kesintisiz mücadele edilmesi, insani yardımların sorunsuz şekilde ulaştırılması ve savaştan etkilenen şehirlerin yeniden imarı gibi başlıklar bulunuyor.
‘TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK KESİLSİN’
Erdoğan, İdlib mutabakatı, Münbiç’teki son durum ve “Harekete geçeceğiz” dediği Fırat’ın doğusuna yönelik atılabilecek adımlar konusunda da liderlerle görüşlerini paylaşacak. Erdoğan, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerine bazı batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği sonlandırması yönünde de mesaj verecek. Liderlerin, kritik zirvenin ardından basın toplantısıyla alınan kararları dünya kamuoyuyla da paylaşması planlanıyor.
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