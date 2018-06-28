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    Dünyanın en tehlikelisi Türkiye'de: Rus askerler yapmış

    DHA
    28.06.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    BAYBURT- Trabzon sınırında yer alan ve ’dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen, Soğanlı Dağındaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunun turizme kazandırılması için harekete geçildi. Dünyanın en tehlikeli yolu olduğunu duyan adrenalin tutkunları, bölgeye akın ediyor.

    Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran ’www.dangerousroads.org’ sitesinin yetkilileri, Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağındaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu ’dünyanın en tehlikeli yolu’ seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem ’ölüm yolu’ olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor.

    Dünyanın en tehlikelisi Türkiyede: Rus askerler yapmış

    ’Derebaşı virajları’ diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt’u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

    Dünyanın en tehlikelisi Türkiyede: Rus askerler yapmış

    TURİZME KAZANDIRILACAK

    ’Derebaşı virajları’, düzenlenecek off-road ve kaya tırmanışı faaliyetleriyle tanıtılacak. Yolda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla özellikle safari tutkunlarının davet edileceği yol güzergahı, turizme kazandırılarak, adrenalin tutkunu yerli- yabancı turistlerin ziyaretine sunulacak. ’Dünyanın en tehlikeli yolu’ seçildiğini duyan off-road ve safari meraklılarıÿise bölgeye akın etmeye başladı.

    Dünyanın en tehlikelisi Türkiyede: Rus askerler yapmış

    Gezgin Özgür Kaya, hikayesini duyduklarıÿyolu gelip, görmek istediklerini belirterek, "Bu yolu görmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Bu manzarayı gördük. Adrenalin dolu bir yol. Herkesin görmesini tavsiye ederim"ÿdedi.

    Metin Çakır iseÿAlanyadan Karadenize geldiklerini dile getirerek, "Bu yolu merak ettiğimiz için geldik. Bu yoldan geçmek istedik. Yolun manzarası çok güzel. Zorlu bir yol ama doğası harika" diye konuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler
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