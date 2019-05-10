Dünyanın en tehlikeli yolunda çekim yapan AA muhabiri uçuruma düştü
Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı mevkiinde yol açma çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı (AA) Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, uçuruma düştü. Nişancı'nın yerinin tespit edilebilmesi için drone da kullanılıyor.
Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.
Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için AFAD ekipleri halatlarla uçurumda aşağı inerek kurtarma çalışması başlattı. Nişancı’nın yerinin tespit edilebilmesi için drone da kullanılıyor.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecinin yol açma çalışmalarını takip ettiği sırada uçurumdan düştüğünü belirterek bölgede arama çalışması başlatıldığını açıkladı.
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