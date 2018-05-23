Dünyanın en iyi okçuları İstanbul’da yarışacak

Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısı dün Özbekistan’ın Semerkant Kenti’nde, Uluğ Bey Medresesi’nin de içerisinde bulunduğu Registan Meydanı’nda yapıldı. Toplantıya Dünya Etnospor Federasyonu Bakanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra, Özbekistan Spor Bakanı Şoakram İsrailov, Özbekistan Turizm Bakanı Aziz Abdulhakimov ve Özbekistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Cemalettin Babahanov da katıldı.

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız yaptığı konuşmada, “Türk tarihinin en eski sporlarından biri olan okçuluğu her insana sevdirme amacını taşıyoruz. Fetih Kupası yarışmaları bugün ata toprağımız Registan Meydanı’nda başladı. İstanbul’da yapılacak finaller ile bu sporun dünyadaki en iyileri belli olacak” dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da Okçular Vakfı’nıntarihi misyon üstlendiğini söyleyerek şunları söyledi: “Fetih Kupası’na bu yıl ilgi öylesine arttı ki, yurt içindeki sporcuların seçimi için Anadolu’nun dört bölgesinde elemeler yapmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz aylarda Antalya’da yaptığımız Geleneksel Sporların İhyası Forumu’nda 56 ülkeden gelen temsilciler Fetih Kupası’nda yarışabilecek miyiz diye rekabet içerisindeydi. İleride yurt dışından gelen sporcular için eleme yapmamız gerekebilecek.”









SEMERKANT VALİSİ BİLAL ERDOĞAN’A YÖRESEL KIYAFET GİYDİRDİ

Konuşmaların ardından ev sahibi bakanlar Bilal Erdoğan’a Uluğ Bey Medresesi’nin bir maketini, Haydar Ali Yıldız’a ise Kuranı Kerim hediye etti. Semerkant Valisi Furkat Rahimov ise Bilal Erdoğan’a yöresel Özbek kıyafeti giydirdi. Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız ise ev sahibi bakanlara Okçular Tekkesi’nin icazetnamesini hediye etti.