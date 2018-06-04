Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı restorasyon bekliyor

    Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı restorasyon bekliyor

    İHA
    04.06.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı olan Büyükada’daki Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmaların bu yaz başlaması bekleniyor.

    Adaların en yüksek noktasına eşsiz manzaraya sahip harabeye dönen binanın son durumu havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

    Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise İkinci en büyük ahşap yapısı olması özeliğini taşıyan Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’nin son durumu havadan görüntülendi.

    Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı restorasyon bekliyorÇekilen görüntülerde yıllarca atıl bir şekilde duran yapının harabeye döndüğü görülüyor. Çatı kısmı büyük zarar gören yapının bazı bölümlerinin tamamen çökerek odaları içlerine kadar gözüküyor.

    Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı restorasyon bekliyorAdaların en yüksek noktasında hemen göze çarpan yapı, bazı sivil toplum kuruluşu tarafından tehlike altındaki 7 dünya mirası arasında gösterildi.

    Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı restorasyon bekliyorTarihi binanın restorasyon çalışmalarına bu yaz başlaması beklenirken, maliyetin ise yaklaşık 50 milyon dolar olması düşünülüyor.

    Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı restorasyon bekliyor

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri