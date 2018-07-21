Dünyanın en büyük çölü nerededir?
Yıl boyunca en az yağış alan yerler olarak tanımlanan çöller, kurak yaşama koşulları bitki ve hayvanların yaşamını zorlaştırdığı için genellikle çorak arazilerdir. Buna rağmen, toprak yüzeyinin üçte birinin kurak ya da yarı kurak olduğu varsayılmaktadır. Peki, dünyanın en büyük çölü nerededir? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
Bir bölgenin çöl olarak tanımlanabilmesi için yılda 250 milimetreden az yağış alması gerekir. Bu yüzden çöl deyince akıllara kum çölleri gelse de buzul bölgelerindeki alanlarda çöl olarak değerlendirilmektedir. Kum çöllerinden dünyanın en büyük çölü, Sahra çölü ya da diğer bir adıyla Büyük Sahra Çölüdür. Buzul bölgelerindeki Dünyanın en büyük çölü ise Antarktika Çölü’dür.
Kum Çöllerinden dünyanın en büyük çölü, Sahra Çölü
Dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü, Afrika’nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² büyüklüğünde, yüksekliği 300 metre civarında dağlarda olan dev bir çöldür ve dünyadaki kara parçalarının neredeyse %5 ‘lik kısmı Büyük Sahra Çölünden oluşmaktadır.
Sahra’da Tibesti ve Ahaggar gibi, yükseklikleri 3.265 metreyi bulan dağlar da vardır. Buralar görece daha çok yağış alan ve göçebelerin yazın konaklamalarına elverişli yerlerdir. Buna karşılık Sahra’nın bazı yerlerine arka arkaya 10 yıl yağmur düşmediği de olur. Yağışlar mineralleri yıkayıp götürmediği ve bitkiler onları tüketmediği için, çölün zemini mineral açısından oldukça zengindir. Mineral bakımından zengin olan bu tabaka dünyanın dört bir yanına dağılarak bu toprakları zenginleştirir. Sahra Çölü’nde ilk kez 18 Şubat 1979 tarihinde kar yağmıştır. Cezayir, Çad, Mısır, Libya, Fas, Moritanya, Mali, Nijer, Sudan, Tunus ve Batı Sahra gibi ülkelerin tamamı Sahra Çölünde yer alır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle