Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Dünyanın en büyük inşaat gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör eşlik ediyor.

Geminin, Karadeniz'e açıldıktan sonra TürkAkım'ın halihazırda 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy'e ulaştırması hedefleniyor.

Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.



930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.



Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak ilk hat 30 Nisan'da ülke kıyısına ulaşmıştı.