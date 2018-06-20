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    Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

    DHA - İHA - AA
    20.06.2018 - 08:31 | Son Güncelleme:

    Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçiyor. Geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor.

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    • Pionering Spirit gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor
    • Pionering Spirit gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor
    • Pionering Spirit gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor
    • Pionering Spirit gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

    TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor.  Dünyanın en büyük inşaat gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

    Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör eşlik ediyor.

    Geminin, Karadeniz'e açıldıktan sonra TürkAkım'ın halihazırda 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy'e ulaştırması hedefleniyor.

    Dünyanın en büyüğü İstanbul Boğazından geçiyorHer biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

    930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.
    Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

    Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak ilk hat 30 Nisan'da ülke kıyısına ulaşmıştı.

    Dev gemi, ikinci kez Çanakkale Boğazı’ndan geçtiDev gemi, ikinci kez Çanakkale Boğazı’ndan geçti

    Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiTÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme işini yapan 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan ikinci kez geçiş yaptı. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Hollanda'da bakım ve onarımı yapılan gemi Karadeniz'e doğru dönüş için yola çıktı. Yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 05.30'da Ege Denizinden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 07.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan ?Dur Yolcu? yazısı önünden geçen dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-1', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-10' römorkörleriyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti.Saat 08.30'da boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu?nu güçlükle dönen geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahilde dev geminin geçişini meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.
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    Etiketler: TürkAkımı , son dakika , haberler
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